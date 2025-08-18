도쿄역 배경 광복절 영상 논란…국토부 "AI로 만들었다가"

광복 80주년을 기념해 국토교통부가 제작한 영상에 일본 도쿄역 신칸센 선로가 담긴 것으로 알려져 논란이 일고 있다. 국토부는 지난 15일 광복 80주년을 기념해 자체 제작한 '120년 철도 국민이 되찾은 광복과 함께 달리다'라는 제목의 1분 56초짜리 영상을 온라인에 게시했다. 영상에는 "한국철도는 광복의 80년의 뜻을 실어 내일로 달립니다"라는 문구가 등장하지만 일부 누리꾼들은 해당 장면 배경이 한국철도가 아닌 도쿄역 신칸센 선로라고 주장했다.

광복 기념 영상에 일본 철도 장면 사용

논란 잇따르자 영상 비공개 전환

광복 80주년을 기념해 국토교통부가 제작한 영상에 일본 도쿄역 신칸센 선로가 담긴 것으로 알려져 논란이 일고 있다.

국토교통부가 광복 80주년을 맞아 제작한 영상에 일본 도쿄역 모습이 담겨 논란이 일고 있다. 국토교통부 유튜브

국토부는 지난 15일 광복 80주년을 기념해 자체 제작한 '120년 철도 국민이 되찾은 광복과 함께 달리다'라는 제목의 1분 56초짜리 영상을 온라인에 게시했다. 영상에는 "한국철도는 광복의 80년의 뜻을 실어 내일로 달립니다"라는 문구가 등장하지만 일부 누리꾼들은 해당 장면 배경이 한국철도가 아닌 도쿄역 신칸센 선로라고 주장했다. 영상 화면을 확대하면 차량이 우측통행이 아닌 좌측통행하는 모습이 포착돼 한국이 아닌 일본 도로임을 파악할 수 있다는 주장도 나온다.

논란이 확산하자 국토부는 해당 영상을 별다른 설명 없이 비공개 처리했다. 하지만 영상이 내려간 뒤에도 비판 여론은 수그러들지 않았다. 여러 커뮤니티와 국토교통부 유튜브 채널 댓글창에는 "광복을 기념하는 영상에 일본 철도를 쓰다니 제정신이냐", "검수도 안하고 올린 거냐" 등 지적이 잇따랐다. 일부 누리꾼은 "사과문 하나 없는 게 더 실망이다", "담당자를 문책해야 한다"는 의견을 남기며 책임 있는 대응을 촉구했다.

국토부 관계자는 일부 언론에 "내부에서 인공지능(AI)으로 제작한 영상이며 논란이 되자 바로 삭제 조치했다"며 "영상을 최종 검수할 때 언뜻 보고 놓친 것 같다"고 해명했다.





비슷한 논란은 처음이 아니다. 2022년에는 국가철도공단이 광복절 기념 카드뉴스에 무궁화와 함께 일본 신칸센 사진을 사용해 질타를 받았다. 당시 공단은 "책임 있는 기관에서 부적절한 사진을 사용해 불편을 드린 점에 변명의 여지가 없다"며 사과문을 발표했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

