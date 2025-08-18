충남 보령에 60억 규모 수산물 가공·유통센터 들어선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



해삼·꽃게·김 활용 'FPC' 구축…산지 유통 혁신·브랜드 가치 제고 기대



수산물산지거점 유통센터 조감도/충남도

AD

충남 보령시에 60억 원이 투입되는 대규모 수산물 가공·유통 거점센터가 들어선다.

충남도는 도내 해삼영어조합법인이 해양수산부가 주관한 '수산물산지거점유통센터(FPC) 건립 사업' 공모에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

이 사업은 산지에서 생산되는 수산물을 체계적으로 수집·가공해 부가가치를 높이고, 비효율적인 유통 구조를 개선하기 위해 추진된다.

센터는 국비 18억 원을 포함해 총 60억 원을 들여 오는 2027년까지 보령시 요암동 6612㎡ 부지에 들어선다.

충남 대표 수산물인 해삼과 꽃게, 김을 중심으로 종합 가공·유통 시스템을 갖출 예정이다.

주요 시설에는 현대식 가공공장과 건조기, 분쇄기, 세척기, 금속검출기 등 첨단 가공설비가 설치되며, 자동화 포장라인과 대규모 저장창고도 함께 마련된다.

이를 통해 대량 처리 능력을 확보하고, 계절·품목별 가공 한계를 극복해 연중 안정적인 생산 체계를 구축한다는 계획이다.

도는 차별화된 수산가공품 개발과 안정적인 판매망 확보를 통해 지역 수산업 전반의 경쟁력을 끌어올릴 것으로 기대하고 있다.

특히 산지 인근이면서 주요 고속도로 인터체인지(IC)와 가까운 입지를 활용해 원료 수산물의 신선도를 높이고, 완제품 운송 효율성도 크게 개선될 전망이다.





AD

정병우 도 어촌산업과장은 "이번 공모 선정은 단순한 시설 확충을 넘어 충남 수산물의 브랜드 가치와 경쟁력을 높이는 전환점이 될 것"이라며 "어업인과 수산 가공·유통 기업이 함께 성장하는 상생 구조를 만들어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>