박승원 광명시장 "등하굣길 안전 지속해서 챙길 것"

개학 맞아 광명초 등굣길 현장지도 나서

공사 따른 임시통학로 정비, 안전 인력 배치

경기도 광명시는 박승원 시장이 18일 초등학교 개학을 맞아 광명초등학교 임시통학로에서 현장 지도를 했다고 이날 밝혔다.

박승원 광명시장(왼쪽)이 18일 개학을 맞아 광명초등학교 임시통학로에서 학생들의 통학 안전을 돕고 있다. 광명시 제공

박 시장은 이날 안전보안관, 교통봉사대와 함께 학생들의 안전한 통학을 돕고, 현장에서 보완이 필요한 부분도 점검했다.

광명초 임시 통학로는 광명제4·5R구역 재개발 공사로 기존 임시 통학로인 광이로가 폐쇄된 데 따라 학생들의 통학 안전을 위해 마련됐다. 시는 약 900m 구간의 새로운 임시 통학로를 정비하고 안전보안관 14명과 교통봉사대 8명을 배치했다.

박 시장은 "안전한 통학환경은 아이들의 권리이자 도시의 책임"이라며 "임시 조치에 그치지 않고 지속해서 점검·개선하며 현장을 직접 챙기겠다"고 밝혔다.





시는 이르면 오는 10월까지 기존 임시 통학로였던 광이로에 보도를 설치해 학생들이 더 빠르고 안전하게 통학할 수 있도록 할 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

