미래에셋생명, 주주가치 제고 위해 자사주 소각 검토

올해 상반기 세전손익 전년 동기 대비 51.3% 증가

미래에셋생명이 주주가치 제고를 위해 자사주 소각을 검토하고 있다고 18일 밝혔다.

미래에셋생명은 지난 14일 기업설명회(IR)를 통해 상반기 주요 경영실적을 발표했다. 올해 상반기 세전손익은 전년 동기 대비 51.3% 늘어난 1021억원, 보험서비스 손익은 별도 재무제표 기준 836억원으로 안정적인 성장세를 보였다.

신계약 보험계약마진(CSM)이 2452억원으로 전년 대비 42.2% 증가했다. 건강상해 CSM은 전년 대비 136.4% 증가한 1986억원을 기록했다.

미래에셋생명 본사. 미래에셋생명

변액보험 펀드 라인업 다양화와 전문 컨설팅 역량 확대를 통해 글로벌 MVP 전체 순자산은 3조5000억원을 기록했다. 이 중 미래에셋생명 대표 변액펀드인 '글로벌 MVP 60' 펀드의 누적수익률은 93%를 나타냈다. 자본건전성을 가늠할 수 있는 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 184.6%로 안정적인 재무 건전성 비율을 유지하고 있다.





미래에셋생명 관계자는 "그동안 국제회계기준(IFRS17)과 킥스 도입에 따른 불확실하고 급격한 자본 변동에 대비하기 위해 자사주 소각을 검토하지 않았다"며 "올해 1분기 킥스 183.3%, 기본자본 킥스 127.1% 등 안정적인 재무지표를 확인한 만큼 특별한 상황이 발생하지 않는 한 향후 유상증자를 포함한 대규모 자본 확충 이슈는 크지 않을 것"이라며 "주주 보호와 주주가치 제고를 위해 자사주 소각을 포함한 주주환원 정책을 적극 검토할 계획"이라고 말했다.





