LPG 주유소 운전자 '셀프 충전' 가능해진다

공정위 9건 규제 개선

연합뉴스

LPG 충전소에서 운전자가 직접 자동차에 충전하는 셀프 충전이 가능해지고, 반려동물용 샴푸·린스를 약사 없이도 만들거나 수입할 수 있도록 규제가 완화된다.

공정거래위원회는 18일 이 같은 내용의 경쟁제한적 규제 9건에 대한 개선방안을 마련했다고 밝혔다. 신규 사업자의 시장 진입을 막거나 사업활동을 제약하는 제도들이 손질 대상에 올랐다. 공정위는 매년 시장분석 결과, 사업자단체 등 정책수요자와 전문가 의견을 받아 경쟁제한적 요소가 있는 규제를 발굴해 개선해왔다.

산업통상자원부는 일정한 충전설비를 갖춘 LPG 충전소에서 셀프 충전이 가능하도록 하자는 공정위 건의를 수용하기로 했다. 휘발유·경유 등을 주유하는 일반 주유소의 50% 이상이 소비자가 직접 자동차에 주유하는 셀프주유소 형태지만, LPG 충전을 위해서는 반드시 충전사업소 직원이 충전해야 했다. 이에 따른 인건비 부담 등을 이유로 야간이나 공휴일에는 운영하지 않거나 휴·폐업하는 충전사업소들이 증가하며, 운전자들의 불편이 가중돼 왔다.

공정위는 "경영난을 겪는 LPG 충전사업자의 부담이 완화되고, 야간·공휴일 충전 확대 및 비대면 거래로 소비자의 선택권이 늘어날 것"이라고 기대했다. 이어 "나아가 소비자들의 차량 선택에 있어 LPG 자동차에 대한 수요 증가로 이어질 수 있으며, LPG 자동차는 휘발유·경유차에 비해 오염물질 배출이 적다는 점에서 친환경적인 효과도 기대된다"고 밝혔다.

농림축산검역본부는 반려동물용 샴푸 등의 제조관리자 자격을 완화하기로 했다. 반려동물용 샴푸, 린스, 향수 등 일부 동물용의약외품에 대해 반드시 약사·한약사가 아니더라도 일정 수준의 학력과 경력을 갖춘 사람으로 제조관리자를 둘 수 있도록 자격을 완화할 계획이다.

그동안은 반려동물용 의약외품을 제조·수입하기 위해서는 제조소별로 약사 또는 한약사 자격의 관리자를 둬야 했다. 그러나 반려동물이 아닌 일반 동물용 의약외품을 제조·수입할 때는 약사·한약사 자격이 없더라도 일정 수준의 학력과 경력을 갖춘 관리자만 선임해도 되는 등 규제 형평성이 맞지 않다는 지적이 있었다.

공정위 관계자는 "제조관리자 자격 완화에 따라 사업자들의 구인난이 해소되고, 화장품 제조 기술과 연계한 다양한 제품 개발이 가능해져 반려인들의 선택권이 확대될 것"으로 기대했다.

노인복지주택 내 건강관리 서비스 범위도 명확해진다. 노인복지주택은 관련법상 의료·간호사실 설치가 의무화돼 있음에도 시설에서 제공할 수 있는 건강관리 서비스 범위가 불명확해 사업 활성화·령층 소비자의 서비스 이용에 애로가 있었다. 공정위는 "혈압·혈당 관리와 같은 비의료 건강관리 서비스와 의료인의 응급처치 등 노인복지주택 내에서 수행할 수 있는 건강관리 서비스 범위를 사업지침에 명시해 누리집을 통해 공개해 혼란이 없도록 할 예정"이라고 밝혔다.





식품의약품안전처는 건강기능식품 유통전문판매업자의 원료·성분 등에 대한 개별 인정 신청을 허용한다. 또 중소기업·소상공인 지원사업 공동상표 제품 위탁구매 관련 인증 의무가 면제되는 인쇄·광고물의 품목 수를 23개에서 36개로 확대하고, 협동조합의 소상공인 협업 활성화 공동사업 지원조건을 완화했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

