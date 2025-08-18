컴투스, 신작 '도원암귀 크림슨 인페르노' 스팀 페이지 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모바일·PC 플랫폼 지원 예정

컴투스는 신작 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 공식 PC 스팀 페이지를 오픈했다고 18일 밝혔다.

'도원암귀 크림슨 인페르노'. 컴투스 제공

AD

이 페이지에서는 게임 소개와 이미지 등 신작 관련 정보를 확인할 수 있고, 정식 출시에 앞서 위시리스트 등록(찜하기)도 가능하다. 지원 언어는 한국어, 영어, 일본어 등이다.

'도원암귀 크림슨 인페르노'는 컴투스가 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 개발 중인 턴제 역할수행게임(RPG)이다. 애니메이션의 설정과 세계관을 바탕으로 하며, 몰입감 높은 3D 그래픽과 연출이 특징이다.

컴투스는 다음 달 '도쿄게임쇼 2025'에서 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 독립 부스를 운영하며 글로벌 유저와의 소통을 본격적으로 전개할 예정이다.





AD

컴투스 관계자는 "모바일과 PC 플랫폼에서 모두 즐길 수 있도록 준비 중"이라며 "언제 어디서나 기기 제약 없이 매끄럽게 플레이할 수 있는 최적화된 크로스플랫폼 환경을 제공할 계획"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>