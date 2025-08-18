신한동해오픈, 내달 11일 잭 니클라우스서 개최…총상금 15억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한금융그룹은 다음 달 11일부터 14일까지 나흘간 인천 송도에 위치한 잭 니클라우스 골프클럽 코리아(GC)에서 '제41회 신한동해오픈'을 개최한다고 18일 밝혔다.

신한동해오픈은 1981년 고(故) 이희건 신한은행 명예회장을 주축으로 한 재일교포 골프동호인들이 모국의 우수선수 육성을 위해 창설한 대회다. 한국프로골프(KPGA)투어, 아시안투어, 일본프로골프(JGTO)투어가 공동으로 주관하고 있다.

이번 대회는 2014년 이후 11년 만에 잭 니클라우스 GC에서 열린다. 총상금은 지난해보다 1억원 증액된 15억원으로, 우승상금은 2억7000만원이다.

지난달 개최된 '제2회 신한동해 남자아마추어 골프선수권대회'에서 2연패를 달성한 유민혁(서강고 2학년) 선수도 출전권을 얻어 아마추어 선수 대표로 출전한다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 "대회에 참가하는 선수들이 가진 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 최적의 환경을 제공하기 위해 국내 최고의 토너먼트 코스를 갖춘 대회장을 선정하고, 총상금 증액을 결정했다"며 "앞으로도 아시아 골프 발전과 우수선수 육성을 이끄는 선도적인 대회로 자리매김할 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

