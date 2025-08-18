코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 외국인의 순매도에 3200선을 밑돌고 있다.

연합뉴스

코스피는 18일 오전 9시35분 기준 전거래일 대비 29.93포인트(0.93%) 밀린 3195.73을 기록했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.71% 하락한 3202.63에 장을 시작했다. 장 초반 외국인과 기관의 동반 순매도에 3182.77까지 밀리기도 했다. 하지만 기관이 순매수로 전환하며 하락 폭을 만회하고 있다.

투자자별로는 외국인이 812억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 644억원과 87억원을 순매수했다.

업종별로는 전기전자가 1.88% 밀리고 있으며 증권, 섬유·의류 등도 1% 이상 빠지고 있다. 반면 전기·가스는 3.09% 오르고 있으며 운송·창고도 2.04% 상승하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 1150원(1.61%) 밀린 7만450원에 거래됐다. 또 KB금융은 4.59% 밀리고 있으며 SK하이닉스도 2.17% 하락하고 있다. 또 LG에너지솔루션과 신한지주도 1% 이상 빠지고 있다. 반면 한화오션은 2.91% 오르고 있으며 HD현대중공업도 1.78% 상승하고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 10.45포인트(1.28%) 밀린 804.81을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 230억원과 274억원을 순매도하고 있다. 반면 개인은 521억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락하고 있다. 섬유·의류, 종이·목재가 2% 이상 밀리고 있다. 또한 화학, 의료·정밀, 전기·전자, 기계·장비 등이 1% 이상 빠졌다. 반면 출판·매체복제는 소폭 오름세다.





시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 6000원(1.37%) 오른 44만3000원에 거래됐다. 또 에이비엘바이오도 1.72% 상승 중이다. 반면 에코프로비엠, 펩트론은 3% 이상 빠졌다. 또 리가켐바이오, HLB, 레인보우로보틱스는 2% 이상 밀리고 있으며 휴젤도 1.58% 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

