깨끗한 환경 '대전 0시 축제' 성공 견인

1200여명 환경관리요원 헌신

사진=대전시 제공

'2025 대전 0시 축제'가 1200여 명의 환경관리 요원의 헌신으로 쓰레기 없는 깨끗한 축제로 마무리됐다.

지난 8일부터 16일까지 원도심 일원에서 열린 축제는 시·구 직원 310명과 환경관리 요원 890명 등 총 1200여 명의 청소 인력이 투입됐다.

시는 ▲청소 책임 구역제 운영 ▲실시간 청소상황 모니터링 ▲기동처리반을 통한 신속한 민원 대응 ▲먹거리존 다회용기 사용 확대 ▲공중·개방화장실 특별 점검 ▲분리배출 시민 홍보 등 다각적인 대책을 펼쳤다.

특히 전년도보다 한층 강화된 청결 대책이 눈에 띄었다. 행사장 쓰레기를 매일 오전 8시 이전 전량 정비하고, 1시간 단위 수거·점검을 실시했다.

또한 기관별로 오픈채팅방을 구축해 실시간 상황을 공유했고, 환경관리 요원 1인이 분리수거 거치대 2곳을 전담 관리했다. 쓰레기 다량 배출지역에는 1톤 수거 차량을 고정 배치해 대응 효율성을 높였다.

사진=대전시 제공

대전시는 환경 국장을 총괄책임자로 한 '환경상황실'을 운영 ▲환경상황반 ▲다회용기반 ▲환경정비반 ▲민원대응반 등 4개 반이 유기적으로 협력했다.

환경상황반은 시 공무원 72명이 오전·오후 2교대로 근무하며 행사장 전반의 청소 상황을 총괄 관리했다. 환경국장과 직원들은 과별 순번제로 매일 오전 8시부터 10시까지 이면도로와 공원 등에서 환경정비 활동을 진행했다.





이장우 대전시장은 "올해 0시 축제가 안전사고·쓰레기·바가지 요금이 없는 3무(無) 축제로 치러질 수 있었던 것은 환경관리 요원과 직원들의 헌신 덕분"이라며 "내년에도 더 깨끗하고 즐거운 축제를 만들겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

