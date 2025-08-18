"SNS 공유하면 수익"…화해, '뷰티 편집샵' 프로그램 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화해글로벌은 뷰티 상품을 홍보하고 보상을 얻을 수 있는 '뷰티 편집샵'을 출시했다고 18일 밝혔다.

큐레이터 활동을 원하는 인플루언서, 유튜버, 블로거 등 누구든지 화해 앱 내 '편집샵센터'를 통해 뷰티 편집샵을 신청할 수 있다. 승인된 큐레이터는 '화해쇼핑' 입점 상품 중 소개할 제품의 링크를 사회관계망서비스(SNS)에 공유하고, 해당 링크를 통한 판매 실적에 따라 매달 수익을 정산받을 수 있다.

화해 '뷰티 편집샵' 출시 안내 이미지. 화해글로벌

화해는 이달 중 뷰티 편집샵을 이용하는 큐레이터의 활동 편의성을 높이기 위해 ▲링크로 발생한 구매 수와 정산 예정 금액을 확인하는 리포트 ▲선택한 상품을 통합 관리하는 편집샵 도구 ▲제작한 콘텐츠로 바로 이동 가능한 섬네일형 배너 관리 등의 기능을 순차적으로 도입할 예정이다.

이번 서비스 출시를 기념해 화해는 오는 11월까지 모든 큐레이터에게 우대 수수료 5%를 제공하고, 큐레이터와 브랜드 간 콘텐츠 협업 기회를 마련해 여러 채널에서 노출과 판매 향상을 도울 계획이다.





김경일 화해글로벌 대표는 "뷰티 편집샵은 브랜드·큐레이터·소비자가 유기적으로 연결돼 새로운 기회와 풍성한 콘텐츠 경험을 만들어가는 출발점이 될 것"이라며 "다채로운 솔루션을 통해 건강한 뷰티 생태계 조성에 앞장서겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

