"태블릿 첫 구매, 20만원대 가성비 '레드미 패드2' 어떤가요"

샤오미코리아 18일 국내 출시

내달 14일까지 할인 프로모션

9000mAh 대용량 배터리 탑재

샤오미코리아가 20만원대 초반 가격대의 가성비 태블릿PC '레드미 패드2'를 18일 국내 출시했다.

샤오미코리아는 이날 오전 10시부터 샤오미 공식 온라인몰과 IFC몰 서울 여의도점에서 레드미 패드2를 만나볼 수 있다고 밝혔다.

가격은 21만9800원부터이며 출시를 기념해 다음 달 14일까지 구매 고객 전원에게 정가 2만2800원 상당의 패드 커버를 무료로 증정한다. '레드미 스마트 펜'은 10% 할인된 4만3920원(정가 4만8800원)에 구매할 수 있다.

레드미 패드 2는 ▲ 274ppi 픽셀 밀도의 278.1㎜(약 11인치) 2.5K 초고해상도 디스플레이 ▲돌비 아트모스® 지원 쿼드 스피커 ▲9000mAh 대용량 배터리를 갖춰 영상 시청, 게임, 독서 등 다양한 콘텐츠 환경에서 뛰어난 시청각 경험을 제공한다.

레드미 패드2는 90Hz 어댑티브 싱크 주사율을 적용해 스크롤, 게임 플레이, 동영상 감상 시 부드럽고 반응성이 뛰어난 화면 전환을 구현한다.

적응형 주사율은 콘텐츠 종류에 맞춰 자동으로 화면 재생 빈도를 조정해 모션 블러를 최소화하고, 보다 자연스럽고 눈에 편안한 시각 경험을 제공한다.

이번 신제품은 9000mAh 대용량 배터리를 탑재해 최대 86일 대기 모드, 최대 17시간 동영상 시청, 최대 234시간 음악 재생이 가능하다. 하루 종일 콘텐츠를 즐겨도 중간에 자주 충전할 필요가 없다.

또한 최신 샤오미 하이퍼OS 2를 탑재해 샤오미 스마트폰과의 연동성을 강화했으며, 파일 전송·화면 공유·멀티스크린 협업 등 다양한 연결 기능을 지원한다.

샤오미코리아 관계자는 "이번 신제품은 합리적인 가격에 기본기에 충실하면서도 몰입감 있는 사용 경험을 제공해, 태블릿 첫 구매를 고려하는 소비자에게 특히 적합하다"고 말했다.





크기는 254.58 x 166.04 x 7.36㎜, 무게는 510g으로 편안한 그립감을 제공하고 장시간 사용에도 부담이 적다. 그래파이트 그레이, 민트 그린, 라벤더 퍼플의 세 가지 컬러 옵션으로 출시된다. 국내 출시 가격은 4GB/128GB 모델이 21만9800원, 8GB/256GB 모델이 26만9800원이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

