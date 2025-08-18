"집에서 보양식 즐기는 ‘집보신’ 트렌드, ‘나비엔 매직’으로 완성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무더위가 이어지며 집에서 보양식을 즐기는 '집보신' 트렌드가 인기를 모으는 가운데 하나의 기기로 다양한 용도를 소화할 수 있는 멀티 기능과 편리한 사용법, 깔끔한 디자인을 갖춘 주방기기들이 주목받고 있다. 경동나비엔이 올해 3월 론칭한 '나비엔 매직'이 그 중 하나다.

강력한 화력으로 더 빠르고 편리하게…나비엔 매직 전기레인지 인덕션

나비엔 매직 전기레인지 인덕션은 최대 3400W의 강력한 화력으로 요리 시간을 단축하고 용기 전체에 균일하게 열을 전달하며 조리의 완성도를 높여준다. 특히 상·하 화구를 동시에 사용할 수 있는 '플렉스(Flex)존'에서는 면적이 넓은 용기도 사용할 수 있어 여름철 보양식 요리에 적합하다. 또한 중앙 다이얼로 10단계 화력을 간편하게 조절할 수 있고 탈부착이 가능한 형태라 청소 등의 관리가 쉽다. 다이얼 없이도 터치 버튼으로 조작이 가능해 상황에 따라 유연하게 사용할 수 있는 것도 장점이다.

나비엔 매직 전기레인지 인덕션 ERI-5033A. 경동나비엔

과열 출력과 오작동 방지 등 총 22가지의 안전장치 시스템이 탑재돼 있어 인덕션 사용이 처음이거나 익숙하지 않은 사용자도 안심하고 사용할 수 있다. 설치도 부담이 없다. 사용자의 주방 환경에 맞춰 빌트인과 스탠딩 타입으로 선택할 수 있으며, 모던한 글라스 소재 디자인으로 어느 주방에나 자연스럽게 어울린다.

공간은 작게, 기능은 크게…1인 식탁에 마법을 더하는 나비엔 매직 전기오븐

요리는 하고 싶지만 복잡한 과정이 부담스러운 1인 가구에게 나비엔 매직의 전기오븐은 실용성과 편리함을 모두 갖춘 최적의 선택지다. 에어프라이어, 전자레인지, 오븐, 그릴 등 총 8가지 조리 기능을 한 대에 담아 간편식부터 오븐 요리까지 다양한 요리를 편리하게 할 수 있다. 무엇보다 총 45가지 요리를 자동으로 조리할 수 있는 '자동요리 모드'를 사용하면 온도와 시간을 일일이 설정할 필요 없이 원하는 메뉴를 요리할 수 있다.





나비엔 매직 멀티 광파오븐 EOF-1112NT. 경동나비엔

또한 원적외선을 이용해 음식의 겉과 속을 고르게 익히는 광파 그릴 히터는 조리 시간을 줄이면서도 요리의 완성도는 높인다. 최대 800W의 출력을 지원하는 전자레인지 기능은 간단한 데우기부터 쾌속 해동까지 일상 속 다양한 요리 상황에 유용하다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

