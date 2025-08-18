[특징주]DXVX, 자회사 5000억 기술이전 계약 소식에 19%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DXVX(디엑스앤브이엑스)가 장 초반 강세다.

18일 오전 9시 4분 기준 DXVX는 전 거래일 대비 19.78%(455원) 뛴 2755원에 거래되고 있다.

차세대 약물 전달 플랫폼(ACP) 기술을 보유한 DXVX의 자회사 에빅스젠이 미국 바이오 전문 기업과 약 5000억원 규모의 기술이전 계약을 체결했다는 소식이 전해지며 투자심리에 불을 지핀 것으로 풀이된다.

에빅스젠은 DXVX가 66.2% 지분을 보유한 신약 개발 전문 기업으로, 이번 라이선스 아웃 계약을 통해 에빅스젠은 ACP 특허의 제한적 독점 전용 실시권을 파트너사인 미국 바이오 전문 기업에 부여한다. 에빅스젠이 개발한 ACP 플랫폼은 다양한 약물과의 결합 또는 단순 혼합만으로도 체내 조직과 세포에 약물을 효율적이고 안정적으로 전달하는 것은 물론 저분자 화합물, 펩타이드, RNA 등 핵산, 항체에 이르기까지 폭넓은 적용 가능성을 보유하고 있다는 게 회사 측 설명이다.





이번 계약은 에빅스젠의 최대 주주인 DXVX가 사업개발 권한을 위임받아 주도한 것으로 알려졌다. 에빅스젠은 파트너사로부터 계약금 및 개발 마일스톤(단계별 기술료) 명목으로 5000억원을 지급받게 되며, 상업화 후 10년간 로열티는 별도다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

