인스코비, 상반기 실적 발표…영업이익 흑자 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

코스피 상장사 인스코비는 연결 기준 상반기 실적 공시를 통해 매출액 529억원, 영업이익 4억원, 당기순손실 259억원을 기록했다고 18일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출액은 8% 증가했고 영업이익은 흑자로 돌아서며 개선됐으나 당기순손실은 73% 늘었다.

인스코비의 실적 악화는 인스코비 자체 문제가 아닌 자회사인 셀루메드의 주가 하락에 기인한다.

셀루메드는 지난 3월 서울남부지방법원으로부터 미국 뷰첼 파파스(Buechel-Pappas Trust·Biomedical Engineering)와의 소송 패소에 대한 집행 명령을 받았다. 현재 셀루메드와 뷰첼 파파스의 배상액 합의 진행은 마무리 단계에 있다.

이번 상반기 실적 공시에서 인스코비는 회계법인으로부터 의견거절을 통보받았다. 따라서 18일 하루 주식시장 거래가 정지되면서 관리종목으로 지정된다.





AD

인스코비 관계자는 "셀루메드와 뷰첼 파파스의 합의를 조기에 마무리해 자사 기업 가치 상승을 위해 노력할 것"이라며 "연 내에 나노실리콘 등 보유 자산 매각을 통해 재무 건전성을 높여 실적을 개선할 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>