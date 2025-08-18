플랜티넷, 상반기 매출 251억…전년比 51.2% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

플랜티넷은 2025년 상반기 연결 기준 누적 매출액 251억원, 영업이익 35억원, 당기순이익 35억 원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 51%, 영업이익은 309% 증가하면서 실적이 대폭 성장했다.

AD

실적 상승의 배경으로는 유해 콘텐츠 차단 매출 증가 및 자회사 알바트로스인베스트먼트 수익 개선 등이 꼽힌다.

지난해 플랜티넷은 다변화하는 인터넷 환경에 대응하기 위해 사내 'AI 테크랩'을 신설하고 자체 sLLM(경량화 대형언어모델)을 구축한 바 있다. AI가 활용된 유해 콘텐츠 차단 기술을 고도화하고 다양한 범위의 유해물 차단에 대한 대응력을 갖추면서 매출이 증가했다.

플랜티넷은 차세대 인터넷 통신 기반인 QUIC(Quick UDP Internet Connections) 프로토콜을 식별할 수 있는 기술에 대한 국내 및 해외 특허 출원도 진행 중이다. 출원 중인 기술과 자사 AI 딥러닝 기술을 결합해 향후 아시아태평양 지역 보안 시장 확대에도 나설 계획이다.

이와 함께 자회사 플랜티엠은 디지털매거진 서비스 '모아진'의 마케팅을 강화해 실적을 더욱 확대한다는 구상이다. 실제로 지난달 28일 KT 알뜰폰 사업자인 미니게이트를 시작으로 엠모바일과 스카이라이프에서 '모아진'이 포함된 신규 요금제가 출시됐다.

특히 엠모바일 요금제의 경우 출시를 기념해 연말까지 1100여종의 해외 잡지를 추가금 없이 제공하는 특별 프로모션을 진행한다. 올해 12월까지 요금제에 가입한 고객은 유지 기간 동안 국내외 1400여 종의 잡지를 무제한으로 열람할 수 있다.

이와 함께 '모아진' 이용 혜택이 담긴 'NEW갤럭시 AI 구독클럽'도 마련했다. 갤럭시 보험 상품에 가입한 이용자들은 모아진을 이용할 수 있다. 플랜티엠은 KT 외에도 SKT, LG U+ 와의 다양한 구독 서비스 출시도 협업 중으로, 향후 매출 확대에 더욱 탄력이 붙을 것으로 기대된다.





AD

플랜티넷 관계자는 "상반기 실적은 당사 주력 솔루션뿐만 아니라 신성장 동력의 가시적인 성과가 반영된 결과"라며 "하반기에는 AI 기반 서비스 고도화와 모아진 시장 확대를 통해 한단계 더 성장하는 한 해를 만들겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>