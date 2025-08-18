플래티어, 상반기 매출 17% 증가…AI 전환 사업 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 176억원…영업손실 37억·적자 지속

대기업 프로젝트 수주…턴어라운드 기대감

인공지능(AI) 솔루션 전문기업 플래티어는 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 17.2% 증가했다고 18일 밝혔다. 이커머스 산업과 마케팅 업무에 AI 기술을 도입하는 B2B 사업이 매출 성장의 동력이 됐다.

AD

플래티어는 올 상반기 매출액이 연결 기준 176억원으로 전년 동기 대비 17.2% 증가했다고 18일 밝혔다. 영업손실은 37억원을 기록하며 적자가 계속됐지만, 사업 부문별로 매출이 본격 확대되며 하반기 턴어라운드에 대한 기대감을 불어넣었다.

먼저 AI 커머스 사업은 올 1분기 200억원이 넘는 신규 수주 사업들이 본격적으로 매출로 이어졌고, 2분기 매출은 전 분기 대비 48% 성장했다. 신규 수주한 KT알파, SK렌터카, 한섬의 프로젝트 수행이 원활하게 진행되며 매출이 확대됐다. AI 커머스 솔루션인 '엑스투비(X2BEE)'는 오스템 임플란트의 덴올몰 고도화 및 글로벌 덴탈 이커머스 확장 프로젝트를 2분기 새로 수주했다.

디지털 전환 사업은 상반기 매출이 전년 동기 대비 17.7% 증가한 42억5000만원을 기록하며 지난해 하반기에 이어 반기 최대 매출을 재차 경신했다. 이번 성과는 무신사 협업 솔루션, 현대모비스 CI/CD솔루션, KT알파 및 크래프톤 형상관리 솔루션 공급 등 주요 대기업 프로젝트가 주효했다.

AI CX 사업 2분기 매출은 8억원으로 분기 기준 최대 매출을 두 분기 연속 달성했다. AI CX 부문은 최신 IT 기술을 기반으로 마케팅 업무를 자동화하고 고객 맞춤형 서비스를 제공한다. 대표적인 상품으로 AI 개인화 마케팅 솔루션 '그루비'와 생성형 AI 챗봇 '젤라또'가 있다.





AD

이상훈 플래티어 대표는 "상반기에는 주력사업인 AI 커머스 부문의 신규 수주에 따른 매출 인식이 확대되며 본격적인 턴어라운드의 기반을 마련할 수 있었다"고 밝혔다. 이어 "AI 솔루션의 실적화를 기반으로 견조한 이익 기반을 다지는 한 해가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>