경과원, 9개 시군 1100명 대상 'AI특강'…11월까지

경기도경제과학진흥원이 오는 11월까지 도내 9개 시·군을 순회하며 총 1100명의 도민을 대상으로 '2025년 인공지능(AI) 시·군 특강'을 진행한다.

이번 특강은 '일상 속 AI, 경기도와 함께!'를 슬로건으로, 도민이 인공지능을 보다 쉽고 실생활에 적용할 수 있도록 돕는 생활 밀착형 교육 프로그램이다.

도민의 디지털 역량을 강화하고 AI 활용 문화를 확산하기 위해 추진된 시군 순회 AI 교육은 지역 간 정보 격차를 해소하고, 누구나 기술을 일상에 접목할 수 있도록 강연과 실습을 병행하는 방식으로 운영된다.

경기도경제과학진흥원이 오는 11월까지 도내 시군을 돌면서 AI특강을 진행한다. 경기도경제과학진흥원 제공

앞서 지난달 동두천과 화성에서 진행된 특강에는 364명의 도민이 참석해 높은 관심을 보였다.

경과원은 세부 일정에 따라 오는 19일 용인시 수지도서관, 9월9일 광명시 시민회관, 9월 16일 안산시 단원홀, 9월 27일 양주시 옥정호수도서관 예술극장에서 특강을 연다. 10월과 11월에는 고양·부천·이천에서 특강이 진행된다.

각 시·군에서는 AI 전문가 강연과 생성형 AI 도구 실습이 함께 진행돼 참가자들이 직접 기술을 체험할 기회를 제공한다.





김현곤 경과원장은 "AI는 이미 일상 전반에 적용되는 필수 기술로 자리 잡았다"며 "도민이 능동적으로 AI를 활용할 수 있는 기반을 마련하고, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 지속 가능한 교육 생태계를 조성해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

