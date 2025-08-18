KODEX 미국휴머노이드로봇, 순자산 1000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성자산운용은 미국 휴머노이드 로봇산업 핵심 기업에 투자하는 'KODEX 미국휴머노이드로봇' ETF가 국내 상장된 휴머노이드 로봇 테마 ETF 중 최초로 순자산 1000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF는 올해 4월 상장한 이후 누적 수익률 38.7%를 달성했다. 미국 나스닥100 지수와 비교해도 동기간 15.2%포인트(P) 이상 높은 성과다. 개인 순매수는 누적 474억원을 기록했다.

KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF는 테슬라·엔비디아·팔란티어 등 AI 기술력과 자본력을 기반으로 휴머노이드 로봇 생태계를 선도하는 미국 테크 기업에 투자한다. 다른 휴머노이드 로봇 ETF와 달리 주력 기업에 상대적으로 높은 비중을 부여해 최근 테크 업계의 트렌드 변화를 반영하며 차별화했다.

과거에는 테크 산업을 개발, 제조, 공급 전반으로 나눠 밸류체인으로 이해했으나, 현재는 혁신 기술을 선도하는 리더 기업들이 자본력까지 갖추어 산업 전체를 이끌어가는 형태로 바뀌고 있다. AI 기술력과 자본력을 바탕으로 한 혁신 기업이 성장을 주도하고 있다. KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF는 이러한 산업 동향을 잘 반영하고 있다는 평가를 받고 있다.

적극적인 분기 리밸런싱을 통해 급격히 변화하는 시장에도 대응할 수 있는 장점도 있다. 실제로 지난 6월 첫번째 리밸런싱을 통해서 ▲NXP반도체(NXP Semiconductors) ▲서브로보틱스(Serve Robotics) 등 2종목을 편출하고 ▲암페놀(Amphenol) ▲텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies) 등 5종목을 편입했다. 기존 종목 중에는 팔란티어가 상위 3위 비중으로 상승하기도 했다.

중국 휴머노이드 로봇 산업에 투자하는 'KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF'도 1개월 수익률 13.6%를 기록하며 우수한 성과를 기록 중이다. 중국이 휴머노이드 로봇 관련 행사를 연이어 개최하며 중국 내 휴머노이드 기술을 공개했다. 유비테크·유니트리?도봇 등 관련 기업이 신제품을 활발히 출시해 성장 모멘텀이 확보됐다.

한동훈 삼성자산운용 매니저는 "휴머노이드 로봇 산업이 아직도 먼 미래의 일로 생각되는 분위기가 있지만 실제 기술적으로는 완성형에 가까워졌다"며 "다만 양산과 상업화는 아직 초기 단계이기 때문에 수혜를 볼 수 있는 기업 중심으로 투자하는 게 적합하다"고 강조했다.





그는 "휴머노이드 테마를 넘어서 피지컬AI 시대 새로운 테크 투자의 표준으로 자리잡을 수 있도록 좋은 수익 성과를 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

