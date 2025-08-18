광주 RISE사업단, 지역혁신 거버넌스 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남대학교 전경 사진.

광주 RISE사업단이 지역혁신 거버넌스를 본격적으로 가동한다.

전남대학교는 다음 달 3일 오후 민주마루에서 '지역·대학 동반성장 광주 RISE 비전 선포식'과 광주 RISE사업단 출범식을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 17개 대학 RISE사업단과 광주RISE센터가 공동으로 주최하며, 광주시장과 대학 총장, RISE사업단장, 시의원, 자치구청장, 교육감, 지역혁신기관장, 기업 대표 등 300여 명이 참석할 예정이다. 각 대학의 비전과 목표를 공유하고 지산학연 협력체계 구축을 통해 지역혁신의 구심점을 마련하는 데 목적이 있다.

진행은 1부와 2부로 나뉜다. 먼저 1부에서는 광주RISE 공동위원장인 전남대학교 총장의 개회사를 시작으로 광주시장과 시의회 관계자의 축사가 이어진다. 이어 17개 대학을 소개하는 영상이 상영되고, 전남대학교와 조선이공대학교 RISE사업단장이 비전선언문을 낭독한다. 이후에는 모든 RISE사업단장이 함께하는 출범 퍼포먼스와 기념 촬영이 진행된다.

2부에서는 특별강연이 마련돼 있으며, 단위과제별 협의체가 첫 회의를 갖고 향후 공동 과제 추진을 위한 본격적인 협력에 들어간다.





이윤성 전남대학교 RISE사업단장은 "이번 출범식을 통해 광주 RISE사업단은 대학을 중심으로 지역사회와 산업, 연구기관의 역량을 결집하고 지산학연 협력체계를 강화해 나갈 것이다"며 "이를 바탕으로 지역혁신 거버넌스를 확립하고, 광주가 교육과 산업, 연구가 긴밀히 연결되는 혁신도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

