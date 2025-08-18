관광공사, 관광기업 인재 채용 전략 컨퍼런스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 3·5일 인크루트 본사에서

한국관광공사는 오는 9월3일과 5일 이틀간 서울 중구 인크루트 본사에서 '관광 HR 컨퍼런스'를 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 인재 채용을 위한 전담 부서나 담당자가 없는 영세한 관광기업 등을 지원하기 위해 올해 처음으로 마련됐다. 관광기업의 인력난은 고질적인 문제 중 하나다. 2023년 관광산업조사보고서에 따르면, 여행사의 96.8%는 종사자 10인 미만의 소규모 여행사인 것으로 확인됐다. 또한 2025 관광기업 일자리 수요조사에서는 2024년 채용 예정 인원을 모두 충원했다고 응답한 기업이 19.6%에 불과했다. 관광공사는 관광기업의 채용과 고용 유지에 도움을 주고자 이번 컨퍼런스를 마련했다고 밝혔다.

3일 'HR 스타터' 세션은 최근 채용 트렌드와 구직자의 특성, 채용 절차, 면접 등 실제 채용 과정에서 필요한 내용으로 구성된다. 5일 'HR 마스터' 세션은 적합한 인재 발굴이나 직원의 잦은 이직 등의 애로를 겪는 기업을 대상으로 한 교육 프로그램이 마련된다.

이번 관광 HR 컨퍼런스는 관광 분야 기업 종사자라면 누구나 참석할 수 있으며 오는 29일까지 한국관광 산업포털 '투어라즈' 내 서비스 메뉴에서 신청하면 된다.

관광공사 관광인재양성팀 윤승환 팀장은 "업계의 구인난 해결을 위해 구인·구직 매칭 기회를 제공하는 것도 중요하지만 관광기업 입장에서 적합한 인재를 선발, 유지하는 방법을 체득하는 것도 필수 요소"라며 "관광공사는 관광기업의 인재 채용 역량을 강화하고 업계 전반의 인력 수급 활성화를 위해 다양한 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.





관광공사는 9월30일부터 10월1일까지 2025 관광 일자리페스타도 개최한다. 여행사, 호텔, 항공사, MICE 관련 기업, 관광벤처 등 관광 분야 130개 사가 참여해 인재를 채용할 예정이다. 관광산업에 관심 있는 청년, 신중년, 경력보유(단절)여성 등 누구나 참여할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

