현대차그룹 정주영·정몽구·정의선 "글로벌 자동차산업 발전에 지대한 영향"

美 오토모티브뉴스 '100주년 기념상' 수상

현대차 3대 경영진 역사적 성과 집중 조명

"정의선, 정주영·정몽구 비전·의지·혁신 계승"

"정주영, 정몽구, 정의선 현대차그룹 3대 경영진은 한국전쟁의 폐허 속에서 나라를 재건하고, 세계적인 제조 강국이자 자동차 강국으로 변모시키는데 핵심적인 역할을 했다."

현대자동차그룹 정주영 창업회장과 정몽구 명예회장, 정의선 회장이 글로벌 자동차 산업에 지대한 영향력을 발휘한 인물에 선정됐다.

미국 유력 자동차매체 '오토모티브뉴스'는 창간 100주년을 맞아 진행한 '100주년 기념상' 수상자로 현대차그룹 3대 경영진을 선정했다고 18일(현지시간) 발표했다.

오토모티브뉴스는 '정의선 현대차그룹 회장이 가문의 유산을 기반으로 현대차, 기아, 제네시스를 새로운 위상으로 도약시키다'라는 특집 기사로 현대차그룹 3대 경영진에 대해 집중 조명했다.

매체는 "정주영 창업회장은 '현대'라는 이름으로 선박부터 반도체까지 다양한 산업군을 아우르는 거대한 기업을 세웠으며, 정몽구 명예회장은 품질을 강화하고 글로벌 시장에 진출함으로써 현대차그룹을 세계적 기업으로 성장시켰다"며 "정의선 회장은 현대차, 기아, 제네시스 브랜드를 세련되고 혁신적인 이미지로 브랜드 가치를 높였다"고 평가했다.

그러면서 "2020년 정의선 회장이 현대차그룹 회장에 취임했을 때 단순히 세계적인 자동차 기업의 최고 경영자에 오른 것이 아니라 정주영 창업회장과 정몽구 명예회장이 수십년에 걸쳐 일궈온 원대한 비전, 불굴의 의지, 끊임없는 혁신의 유산을 이어받았다"고 강조했다.

이어 "정 회장은 과거의 '패스트 팔로워'에서 디자인, 품질, 기술 측면에서 진정한 리더로 변모시키는 등 현대차그룹을 새로운 차원으로 끌어올렸다"며 "정 회장의 리더십 아래 현대차그룹은 전기차, 모터스포츠, 안전 분야에서 선두주자로 자리매김했으며, 로보틱스와 미래 항공 모빌리티(AAM) 같은 새로운 분야로도 진출했다"고 설명했다.

아울러 매체는 정주영 창업회장이 건설 회사를 시작으로 현대차를 설립하고 조선소를 건립하는 과정, 정몽구 명예회장이 기아를 인수하고 현대차그룹을 출범시키며 품질 개선과 R&D(연구개발) 강화, 글로벌 경영을 통해 전 세계에 생산 판매 체제를 구축한 글로벌 자동차 기업으로 성장시킨 점을 자세히 다뤘다.

정의선 회장은 "할아버지이신 정주영 창업회장은 항상 '시류를 따라야 한다'고 말씀하셨고, 사람을 중시하셨다. 창업회장은 고객이 우리의 미래를 결정하며, 고객의 의견을 경청하고 화답하는 것이 우리의 역할이라고 확신했다"면서 "창업회장의 고객 중심 경영철학은 지금 현대차그룹 핵심 가치의 근간이 되었다. 새로운 도전을 두려워하지 않고 고객의 신뢰를 얻어야 한다는 것을 자연스럽게 체득했다"고 밝혔다.

또 "아버지이신 정몽구 명예회장은 선진 시장, 신흥 시장을 불문하고 글로벌 시장에서 성장의 기회를 끊임없이 탐색했고 성취를 거두셨다"며 "품질, 안전, R&D에 대한 신념은 현대차그룹의 경영철학에 깊이 각인되어 있다"고 말했다.

정 회장은 "혁신은 인류를 지향해야 하며, 진정한 진보는 사람의 삶을 향상시킬 때 의미가 있다"면서 "현대차그룹은 앞으로도 창의적이고 지속가능한 고객 중심의 솔루션을 통해 인류의 풍요로운 삶과 지구를 위한 혁신의 여정을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.

정의선 회장은 오는 9월 미국 디트로이트에서 열리는 '오토모티브 뉴스 콩그레스'에 참가, '100주년 기념상'을 수상하고, K.C 크레인 오토모티브 뉴스 대표와 좌담회를 가질 예정이다.





한편 오토모티브뉴스는 현대차 3대 경영진과 함께 토요타 아키오 도요다 회장 등 도요다 가문, 스텔란티스의 존 엘칸 회장 등 아넬리 가문, GM의 메리 바라 회장, 포드 빌 포드 회장 등을 '100주년 기념상' 수상자로 선정했다.





