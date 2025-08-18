롯데百, 인천점에 '루이비통 남성 매장' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 지역 최초 오픈

럭셔리 경쟁력 강화

롯데백화점이 지난 14일 인천점 1층에 인천 지역 최초의 '루이비통 남성 전문 매장'을 새롭게 선보였다고 18일 밝혔다.

이번 매장에서는 남성 컬렉션 크리에이티브 디렉터인 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)가 이끄는 2025년 겨울 남성 컬렉션 전 상품군을 만나볼 수 있다. 해당 컬렉션은 일본 스트리트 패션계의 대표 디자이너 니고(NIGO)와의 협업을 통해 완성된 것으로, 20세기 작업복 아카이브와 스트리트 문화에서 영감을 받은 독창적인 스타일로 재해석한 것이 특징이다.

인천광역시 미추홀구 관교동에 위치한 롯데백화점 인천점 전경. 롯데백화점 제공

AD

'루이비통 X 니고(LV X NIGO)' 협업 컬렉션 중 일부 인기 상품도 선보인다. 대표적인 제품으로는 퍼렐 윌리엄스가 디자인한 새로운 미니 사이즈의 '쇼퍼 토트' 가방, 협업을 기념한 '한정판 LV 트레이너 스니커즈' 등이 있다.

롯데백화점 인천점은 2019년 개점 이후 '보테가베네타', '까르띠에' 등 다양한 명품 브랜드를 선보이고 있다. 올해 2월에는 이탈리아 대표 브랜드 '돌체앤가바나'의 남녀 복합 매장을 국내 최초로 공개하는 등 럭셔리 콘텐츠를 강화하고 있다.





AD

강우진 롯데백화점 인천점장은 "이번 루이비통 남성 전문 매장 오픈은 단순한 브랜드 유치가 아닌, 인천 지역의 고급 소비문화를 선도하는 중요한 전환점"이라며 "향후에도 럭셔리 콘텐츠를 지속 선보이며 수도권 거점 점포로서 인천점의 경쟁력 강화에 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>