먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

뱅크오브아메리카 Z세대 데이트 조사 결과

한 달간 데이트 비용 '0달러'가 절반가량

100달러 미만도 28%…고물가 등 영향

취업난과 고물가가 심화하면서 Z세대(18~28세)가 데이트에 쓰는 비용이 사실상 '제로'에 가깝다는 조사 결과가 나왔다. 16일(현지시간) 미국 매체 마켓워치는 "뱅크오브아메리카(BoA)가 Z세대를 대상으로 실시한 여론조사를 바탕으로 발표한 재정 건전성 보고서에 따르면 남성 응답자의 53%, 여성 응답자의 54%가 한 달간 데이트 비용 지출은 0달러라고 답했다"고 보도했다.

기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관. 픽사베이

반대로 지출이 있다고 응답한 비율은 절반 아래였으며, 28%는 한 달에 100달러(약 14만원) 미만을 쓴다고 밝힌 것으로 전해졌다. 응답자의 42%는 "경제적 여유가 없으면 사교 활동 자체를 거절하는 게 더 편하다"고 답하기도 했다.

Z세대가 데이트 비용 지출을 꺼리는 가장 큰 이유로는 '높은 생활비'가 꼽혔다. 응답자의 절반가량이 "생활비가 많이 들어 데이트에 돈을 쓰지 않는다"고 응답했다. 이에 대해 윌 스메이다 BoA 금융센터 책임자는 "Z세대는 식료품 가격에 대해 걱정하고, 임대료에 대해 걱정하고, 외식에 대해 걱정하고 있었다"고 설명했다. 실제 미국의 7월 근원 소비자물가지수(식품·에너지 제외)는 전월 대비 0.3% 올라, 올 1월 이후 가장 큰 월간 상승 폭을 기록했다.

높은 주거비와 보육료 또한 젊은 세대가 연애를 넘어 결혼과 출산까지 미루는 원인으로 지목된다. 인구조사국에 따르면 젊은 성인은 자녀 계획보다 경제적 안정을 더 중시하는 경향이 뚜렷하다. 미국 주거용 부동산 가격을 추적하는 S&P 'CoreLogic Case-Shiller' 전국 주택 가격 지수는 지난 10년간 2배 가까이 상승했고, 지난 2022년 기준 미국의 보육료는 연간 최대 1만 5600달러(약 2168만원)에 달했다. 대학 등록금도 2010년에서 2023년 사이 36.7% 상승했다.

데이트 방식 자체가 변화하고 있다는 점도 주목할 만하다. 데이트 앱 오케이큐피드의 미셸 카예 마케팅·커뮤니케이션 이사는 매체에 "Z세대는 목적을 가지고 데이트를 하며 화려한 지출보다 호환성과 공유된 가치를 우선시한다"며 "부채나 저임금 등 경제적 압력으로 인해 자신이 데이트할 수 없다고 하는 Z세대를 자주 목격한다"고 말했다.

생성형 인공지능(AI)에 연애 감정을 느끼는 경우도 있었다. 오케이큐피드 등 데이팅 앱 기업들의 공동 조사에 따르면, Z세대 싱글의 약 3분의 1은 AI를 연애 파트너나 대화 상대 대체재로 활용한 경험이 있었다. 이와 관련해 리드 호프만 링크드인 회장은 "컴퓨터에 'Chad(가상의 AI 캐릭터)'가 무료로 있다면, 왜 거절당할 수도 있는 실제 사람을 만나기 위해 돈을 쓰겠는가"라고 말했다.





한편 지난해 4월 결혼정보회사 가연이 지난해 25~39세 미혼 남녀 500명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 데이트 1회당 평균 지출액은 7만 4700원으로 나타났다. 특히 20대는 7만 1000원, 30대는 7만 8400원을 지출하는 것으로 조사됐다.





