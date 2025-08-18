'남달라' 박성현 7위 부활…6년 만에 톱 10 진입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스탠더드 포틀랜드 클래식 FR 7언더파

2019년 AIG 여자오픈 8위 이후 톱 10

일본 이와이 자매 우승과 공동 3위 신바람

'남달라' 박성현이 오랜만에 예전 모습을 보여줬다.

17일(현지시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72·6497야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만 달러) 4라운드에서 7언더파 65타를 몰아쳐 전날 공동 17위에서 공동 7위(16언더파 272타)로 도약했다. 2019년 메이저 대회 AIG 여자오픈 8위 이후 무려 6년 만에 톱 10에 이름을 올렸다.

박성현이 스탠더스 포틀랜드 클래식 4라운드 18번 홀 그린에서 플레이를 하고 있다. 포틀랜드=AFP·연합뉴스

박성현은 이글 1개와 버디 7개, 보기 2개를 엮었다. 1~2번 홀 연속 버디와 4~6번 홀 3연속 버디, 7번 홀(파5) 이글 등 초반 7개 홀에서 무려 7타를 줄이는 신바람을 냈다. 나머지 11개 홀에서 버디 2개와 보기 2개를 맞바꾸며 타수를 줄이지 못한 것이 아쉬웠다. 평균 267야드의 비거리와 그린 적중률 94%가 돋보였다. 라운드 퍼팅 수는 30개였다.

박성현은 2015년부터 2년간 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 10승을 휩쓸고 미국에 진출했다. LPGA 투어에서도 신인이던 2017년 2승을 시작으로 2018년 3승, 2019년 2승을 수확하며 세계 랭킹 1위까지 올랐다. 2017년 US 여자오픈, 2018년 KPMG 여자 PGA 챔피언십 등 메이저 대회에서도 2승을 거뒀다. 2017년 LPGA 투어 올해의 선수와 신인상, 상금왕을 석권했다.

그러나 박성현은 2019년 하반기부터 조금씩 내리막을 타기 시작해 2021년에는 19개 대회에서 10번 컷 탈락할 정도로 경기력이 떨어졌다. 지난해 손목 부상 등의 이유로 대회에 출전하지 않았던 박성현은 올해도 11개 대회에서 컷을 통과한 것은 두 번밖에 없었다. 이달 초 제주도에서 열린 KLPGA 투어 제주삼다수 마스터스에서 공동 11위로 선전하며 부활을 예고했다.

박성현은 경기 후 인터뷰에서 "오늘 초반에 경기가 뜻대로 잘 풀렸다"며 "후반 9홀에서는 짧은 퍼트를 놓치는 실수가 있었기 때문에 조금 더 좋은 성적을 낼 수도 있었다"고 말했다. 이어 "타수를 신경 쓰기보다 매 홀 최선을 다하려고 했다"면서 "경기를 치르면서 더 잘 할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 미소를 지었다.

이와이 아키에가 스탠더드 포틀랜드 클래식 4라운드 8번 홀에서 플레이를 하고 있다. 포틀랜드=AFP·연합뉴스

일본의 이와이 아키에-치사토 자매가 우승과 공동 3위를 차지했다. 언니 아키에는 버디만 4개를 낚는 깔끔한 플레이로 정상(24언더파 264타)에 올랐다. 올해 LPGA 투어에 데뷔해 17개 대회 만에 첫 우승을 수확했다. 우승 상금은 30만 달러(약 *원)이다. 동생 치사토는 무려 8타를 줄이며 공동 3위(19언더파 269타)로 점프했다. 올해 1승을 포함해 3차례 톱 10 입상이다.





거를린 카우어(미국) 2위(20언더파 268타), 린 그랜트(스웨덴) 공동 3위, 그레이스 김(호주)이 5위(18언더파 270타)에 자리했다. 한국은 유해란 공동 7위, 이정은5 공동 23위(10언더파 278타), 고진영과 이소미는 공동 30위(9언더파 279타)로 대회를 마쳤다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

