정부, 나흘간 '을지연습'… 사이버 공격 등 안보위협 대비

한·미 연합 군사연습과 연계

드론·GPS 및 사이버 공격 대비

전 국민 참여 민방위훈련 시행

정부가 국가 비상대비태세 확립과 비상시 국민생활 안정을 보장하기 위해 18일부터 21일까지 을지연습을 실시한다.

을지연습은 전시·사변이나 이에 준하는 국가비상사태가 발생할 때 국가와 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상 대비훈련이다.

김민석 국무총리는 지난 5일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 을지연습 준비보고회의를 주재했다. 연합뉴스

이번 을지연습은 한·미 연합 군사연습과 연계해 '을지 자유의 방패'(을지프리덤실드)라는 명칭으로 시행된다. 읍·면·동 이상 행정기관과 공공기관·단체, 중점관리대상업체 등 약 4000개 기관, 58만명이 참여한다.

올해 을지연습은 새로운 안보 위협에 대비해 정부의 비상대비태세 확립과 비상시 국민생활 안정 유지에 중점을 뒀다. 드론·GPS 및 사이버 공격, 첨단 과학기술을 활용한 신무기 등장 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전적 훈련이 대표적이다. 특히 국가중요시설 및 공공시설에 대한 드론, 사이버 공격 등 복합상황에 대응하기 위해 관련기관 합동 훈련을 실시하는 등 정부·공공기관의 협업이 요구되는 복합적 시나리오를 통해 범정부 차원의 통합대응 능력을 숙달할 방침이다.

중앙부처와 시·도 단위에서는 기관장 주재로 국가중요시설과 도로, 전력설비 등 핵심 기반시설의 실제 피해상황을 가정한 '1기관-1훈련'도 실시한다. 이밖에 신속한 전시전환 절차를 숙달하기 위해 평시 행정체제를 전시체제로 전환하는 행동화 훈련과 전시에 필요한 법령안을 즉각 공포하는 등의 절차훈련을 실시한다. 또한 접적지역 주민이동 훈련, 서해 5도 지역에서 출도한 주민들에 대한 수용·구호 훈련, 국민생활에 필수적인 에너지 지속 공급 훈련을 진행한다.





20일에는 공습 대비 대피훈련 및 소방차·구급차(앰뷸런스) 길터주기 훈련 등 전 국민이 참여하는 민방위훈련도 함께 시행한다. 산불 및 호우 피해로 '특별재난지역'으로 선포된 지역은 신속한 피해복구를 위해 을지연습을 제외한다. 김정학 비상대비정책국장은 "올해 을지연습은 변화하는 안보 위협에 대응해 국가 위기관리 능력을 점검하고 비상시 국민생활 안정을 보장하기 위한 국가적 역량을 강화하는 필수 훈련"이라며 "각 기관에서는 실전에 임한다는 자세로 을지연습에 적극적으로 참여해달라"고 전했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

