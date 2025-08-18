현대약품 마이녹셀, 네이버 강세일 프로모션 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'오늘끝딜' 등 다양한 할인 혜택 제공

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 오는 31일까지 네이버 강세일 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다,

네이버 플러스스토어에서 진행되는 강세일 프로모션은 네이버 쇼핑에서 인기 있는 상품군을 대상으로 할인 특가 및 다양한 혜택을 제공하는 행사다.

행사 기간 중 마이녹셀은 5만 원 이상 구매 고객에게 스트레스 완화에 도움을 주는 '문어 두피괄사'를 사은품으로 증정하며, 3만 원 이상 구매 시 '휴대용 프레스티지 샴푸'(6ml × 5매입)를 증정한다. 알림 신청 시 3000원 할인 쿠폰도 제공된다.

이 외에도 18일 하루, 네이버 스토어 특가 코너인 '오늘끝딜'을 통해 '댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸'를 할인 판매한다. 해당 샴푸는 비듬, 가려움, 열감을 시원하게 진정시키는 쿨링 밸런싱 케어 제품으로 각질과 피지 관리, 비듬 케어에 도움을 주는 제품이다.

20일에는 '댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸'와 '포어 클렌징 스칼프 샴푸'로 구성된 세트 상품을 할인 판매한다. 두피 모공 딥 클렌징에 특화된 '포어 클렌징 스칼프 샴푸'는 지난 7월 국내 최대 탈모 커뮤니티 '대다모'에서 두피샴푸 부문 1위를 차지하며 제품력을 인정받은 바 있다.





현대약품 마이녹셀 관계자는 "무더위와 높은 습도가 이어지는 여름 막바지에는 땀과 피지, 미세먼지로 인해 두피가 쉽게 지쳐 두피 케어의 필요성이 더욱 커진다"며 "이번 강세일 프로모션을 통해 여름철 두피 고민을 효과적으로 관리할 수 있는 마이녹셀 샴푸를 합리적인 가격에 만나보시길 바란다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

