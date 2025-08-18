[클릭 e종목]"오브젠, 실적 고성장이 지속 증명할 것"

AD

독립리서치 밸류파인더는 18일 오브젠에 대해 환기종목 지정은 주가 급등으로 인한 단기적 이슈이며 실적 고성장과 수주총액이 지속 증명할 것이라고 분석했다.

오브젠은 올 상반기 매출액 115억원을 기록하며 전년 동기 대비 92%의 성장, 영업이익은 흑자전환을 달성했다. 상장 이후 처음으로 2개 분기 연속 흑자라는 유의미한 실적을 달성한 것이며 수주총액도 전분기 대비 12% 증가한 241억원을 기록했다. 다수 대기업과 주요 금융권으로부터 기술력을 인정받은 결과로, 하반기에는 AI 에이전트를 기반으로 더욱 유의미한 성과가 기대된다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "피어그룹으로 분류되는 기업들 중 수주총액과 수주잔고가 제일 많고 유일하게 흑자를 기록했음에도 불구하고 시가총액은 적게는 2.5배, 많게는 6.6배 차이가 나고 있어 중장기적으로는 충분히 재평가가 가능할 것"이라고 분석했다.





이어 이 연구원은 "오브젠은 지난해 11월 전환사채 100억원을 발행했는데 올해 주가 급등으로 인해 파생상품평가손실이 크게 발생해 자기자본대비 높은 잠식률로 투자주의환기종목에 지정됐다"며 "그러나 공시에 나와 있는 바와 같이 감사의견은 적정이며 발생한 파생상품평가손실은 현금유출이 없는 미실현 손실이기에 펀더멘탈 상으로는 우려할 필요가 없다고 판단한다"고 설명했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

