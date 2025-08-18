[날씨]전국 흐리고 곳곳 비…경기북부 80㎜ 이상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

낮 최고기온 34도

월요일인 18일 전국이 대체로 흐리고, 수도권과 강원 내륙·산지에는 곳에 따라 비가 내릴 전망이다.

서울 종로구 광화문 네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 서울과 경기남부 5∼40㎜, 인천·경기북부와 강원중·북부 내륙과 산지 10∼60㎜, 경기북부 80㎜ 이상으로 예보됐다. 같은 시·군·구 내에서도 강수량의 차이가 매우 크고 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 칠 가능성이 있다.

낮 최고 기온은 34도로 예상된다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 27.2도, 인천 26.8도, 수원 25.9도, 춘천 24.0도, 강릉 29.7도, 청주 26.7도, 대전 26.0도, 전주 25.7도, 광주 25.3도, 제주 27.1도, 대구 24.9도, 부산 26.8도, 울산 24.6도, 창원 25.1도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해·서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼1.0m이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

