노루홀딩스 '훅' 치고 들어간 KCC, 지배·경영구조 영향에 '촉각'

단순 재무투자 아닌 '일반투자' 공시

단숨에 3대 주주…감사위원 선임도 영향권

"적대적 M&A는 제한적…견제·협업 공존"

KCC가 노루홀딩스의 지분을 전격 매입하며 도료업계에 적잖은 파장을 불러일으켰다. 표면적으로는 '일반투자' 목적이라 밝혔지만 경쟁사의 지주회사 지분을 7% 넘게 확보한 사실 자체가 매우 이례적이라는 점에서 갖가지 해석이 흘러나온다. 향후 단순 재무적 운용에 그칠지 경영권 변수로 확산할지 관심이 쏠린다.

18일 업계에 따르면 KCC는 6월27일부터 지난 12일까지 장내 매수를 통해 노루홀딩스 주식 95만2844주를 사들였다. 매입 금액은 약 231억원으로, 전액 자체 현금을 사용했다. 이번 거래로 KCC는 노루홀딩스 지분 7.17%를 확보해 단숨에 3대 주주에 올랐다. KCC 관계자는 "일반투자 목적으로 매입했다"고 설명했다.

'일반투자'는 단순히 배당이나 주가 차익을 노리는 '단순투자'와 구분된다. 필요시 의결권 행사 등 적극적 주주 권리를 동반할 수 있는 형태로, 잠재적으로는 경영 참여 가능성까지 열어둔다. KCC가 노루홀딩스의 지배구조나 전략적 방향성에 영향을 미칠 여지를 남겼다는 관측이 나오는 이유다.

노루홀딩스는 노루페인트, 노루오토코팅 등 핵심 계열사를 거느린 지주회사다. 지난 6월 말 기준 최대주주인 오너 일가 및 특수관계인 지분은 35.85%, 2대 주주인 디아이티가 9.4%의 지분을 갖고 있다. 디아이티는 한영재 회장의 장남인 한원석 노루홀딩스 부사장이 최대주주로 있는 특수관계법인으로, 오너가 지분이 45%에 이른다. 그 외 기관 및 외부 투자자의 지분이 절반 가까이 분산돼 있어, 7%대 주요 주주의 존재는 언제든 의결권 지형을 흔들 수 있게 됐다.

노루홀딩스 측은 KCC의 지분 매집 사실을 사전에 인지하지 못한 것으로 전해진다. 업계에 따르면 이번 지분 매입이 드러난 직후 노루홀딩스 IR팀이 급히 대응에 나서면서 내부 혼란이 적잖았던 것으로 알려졌다. 사전 교감 없이 경쟁사가 주요 주주로 등장한 것은 전형적인 '불시 매수' 사례로 향후 노루그룹이 방어적 전략을 가동할 가능성도 제기된다.

업계 해석은 크게 두 갈래다. 우선 표면적 설명대로 안정적 현금 운용 차원의 투자일 수 있다는 시각이다. 그러나 경쟁사 지분을 7% 넘게 매입한 것 자체가 매우 이례적인 만큼 전략적 고려가 깔린 행보라는 해석이 힘을 얻는다. 여기에 최근 상법 개정도 변수다. 개정안에 따르면 상장사 주주가 3% 이상 지분을 보유하면 감사위원 선임 과정에 참여할 수 있다. KCC는 단순 투자자에 머물지 않고 감사위원 선임을 통해 일정 수준의 견제 권한을 확보한 셈이다.

KCC와 노루그룹은 국내 도료 시장에서 점유율 1, 2위를 다투는 경쟁 관계다. 업계 관계자는 "경영권 분쟁까지는 아니더라도, 오너 중심의 지배구조에 균열을 줄 수 있다"고 말했다.

시장 일각에서는 극단적으로 적대적 인수·합병(M&A) 가능성까지 언급된다. 그러나 노루홀딩스가 자기주식 22%를 보유하고 있다는 점을 감안하면 실질적 위협으로 이어질 가능성은 크지 않다. 자사주 소각 의무화가 현실화될 경우 오너 일가 지분율은 70% 안팎까지 치솟아 사실상 경영권 방어가 굳건해져서다.





경쟁사 간 전략적 제휴나 기술 협력의 신호일 수 있다는 분석도 조심스레 거론된다. 특정 영역에서의 협력이나 기술 교류를 전제한 전략적 견제와 공존의 신호일 수 있다는 분석이다. 또 다른 업계 관계자는 "경쟁사가 주요 주주로 등장한 것만으로 불안 요인이지만, 시장 변화에 따라 전략적 협업 가능성까지 완전히 배제하기는 어렵다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

