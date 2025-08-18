美 Fed 보스틱 "관망 대신 '무브 앤 씨'"…통화완화론 힘 받나

보스틱 애틀랜타 연은 총재, 블룸버그 인터뷰

"먼저 움직이고 기다려야"

라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재가 경제 전망이 보다 명확해질 때까지 신중한 접근이 필요하다면서도 조만간 금리 조정 가능성을 시사했다. 기존의 '관망(wait and see)' 기조 대신 '움직인 뒤 지켜보는(move and see)' 전략을 언급했다. 금리 경로를 두고 미 연방준비제도(Fed) 내부에서 완화론과 신중론이 엇갈리는 가운데 향후 통화정책을 둘러싼 논의가 이어지며 9월 금리 결정에 관심이 쏠리고 있다.

라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재 로이터연합뉴스

AD

17일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 보스틱 총재는 지난 14일 앨라배마주 레드 베이에서 가진 인터뷰에서 "지금은 먼저 움직이고 기다리는(move and wait)' 것이 전략적인 접근이라고 생각한다"며 "우리가 어떤 조치를 취한 뒤 경제가 변해 다음에 필요한 조치가 무엇인지 명확해지기까지는 시간이 걸릴 수 있다"고 말했다. 이는 Fed가 그동안 유지해 온 신중한 관망 기조에서 벗어나, 선제적으로 금리를 인하한 뒤 상황을 지켜보는 것이 적절하다는 의미로 해석된다.

최근 노동시장 둔화와 제한적인 물가 상승세로 금리 인하론이 힘을 얻는 가운데 보스틱 총재의 발언은 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 대한 관심을 더욱 고조시키고 있다. 그는 연내 한 차례 금리 인하 가능성을 열어두면서도 "특정 시점을 고집하지는 않겠다"고 설명했다.

보스틱 총재는 또한 관세로 인한 인플레이션 위험을 언급하면서도, 일회성 충격에 그칠지 장기적 요인으로 작용할지는 좀 더 지켜봐야 한다고 밝혔다. 그는 "관세는 실제로 현실적인 비용"이라며 "많은 기업들이 소비자를 보호하기 위해 충격을 일부 흡수하고 있지만 영원히 그럴 순 없다. 시간이 점점 부족해지고 있다"고 지적했다.

아울러 보스틱 총재는 "개별 위원들이 최종적으로 같은 판단을 내릴 수 있지만 그 근거는 서로 다를 수 있다"며 9월 FOMC 회의에서 금리 인하와 향후 경로를 둘러싼 치열한 논의가 불가피할 것이라고 내다봤다. 다만 그는 올해 FOMC에서 투표권을 갖지 않아 실제 정책 결정에는 직접 참여하지 않는다.

최근 Fed 내부에서는 금리 인하 주장이 잇따르고 있다. 미셸 보먼 Fed 부의장과 크리스토퍼 월러 Fed 이사는 7월 회의에서 금리 인하를 주장하며 다수의 동결 결정에 반대표를 던졌다. 특히 보먼 부의장은 최근 별도 행사를 통해 연내 남은 세 차례의 FOMC 회의에서 모두 금리를 인하해야 한다는 입장을 밝히기도 했다. 반면 오스턴 굴즈비 시카고 연은 총재는 최근 서비스 가격 상승을 거론하며 "급격히 움직이는 것은 Fed가 가장 피해야 할 일"이라고 경계했다.





AD

시장에서는 이미 9월 금리 인하를 기정사실로 받아들이는 분위기다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 Fed가 현재 연 4.25~4.5%의 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성은 이날 기준 84.6%로 집계됐다. 동결 가능성은 15.4% 반영 중이며 빅컷(0.5%포인트 금리 인하) 가능성은 0%다. Fed 내부에서 금리 인하 폭과 속도를 둘러싼 이견이 여전한 만큼, 9월 FOMC 직전 발표될 물가·고용 지표가 향후 방향을 가를 분수령이 될 전망이다. 오는 21~23일 열리는 잭슨홀 미팅에서 예정된 제롬 파월 Fed 의장의 연설에서도 금리 경로에 대한 단서를 찾을 수 있을 것으로 보인다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>