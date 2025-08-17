광복절 '81.5㎞' 달렸다…가수 션, '815런'으로 23억원 기부

기부 마라톤 '2025 815런' 완주 성공
총 23여억원 조성…독립유공자 후손 지원
가수 션이 광복절 80주년을 기념해 열린 기부 마라톤 '2025 815런'에서 81.5㎞ 완주에 성공, 23억여원의 기부금을 독립유공자 후손들을 위해 기부했다.
17일 YG엔터테인먼트에 따르면 션은 지난 15일 열린 마라톤 행사에서 마련된 기부금을 한국해비타트에 전액 전달했다.
'2025 815런'은 광복절의 의미를 되새기고 독립유공자와 그 후손들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 행사다. 올해는 역대 최다인 1만9450명이 개인 참가자로 신청했으며, 행사 당일 서울 월드컵공원에서 4000여명이 션과 달렸다.
이번 행사에는 노스페이스, 미라클365 등 110여개 기업이 후원에 참여했으며, 기업 후원금과 참가비를 포함해 총 23억8000만원의 기부금이 조성됐다. 이 기금은 독립유공자 후손 가정의 주거 환경 개선 사업에 사용될 예정이다.
이날 7시간 50분 22초 만에 81.5㎞를 완주한 션은 "광복절 아침을 81.5㎞ 달리기로 시작하는 것은 독립유공자와 그 후손들께 드리는 제 감사 인사"라며 "함께 마음을 나눠준 모든 러너에게 진심으로 감사드린다"고 소감을 전했다.
션은 2020년부터 광복절 '815런', 2021년부터 3·1절 '3·1런'을 이어오며 독립유공자 후손을 위한 주거 개선 캠페인을 지속해 펼쳐왔다. 지금까지 이 캠페인을 통해 19세대에 새 보금자리를 선물했고, 현재 20~22번째 주택 건립이 진행 중이다.
아울러 션은 ▲화보 수익금 전액 기부 ▲국내외 아동 지원 ▲어린이재활병원 건립 후원 ▲연탄 배달 봉사 ▲루게릭 요양병원 건립 지원 등 사회 전반에 걸쳐 기부와 봉사를 진행하고 있다. 지금까지 그가 기부한 누적 금액은 약 65억원이다.
최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
