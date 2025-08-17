광주신세계 '에너지 절약하세요'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실내 적정온도 유지·계단 이용 등 생활 속 실천



광주신세계 본관 사무실에서 직원들이 에너지 절약 실천을 위한 캠페인 안내물을 들고 있다. 광주 신세계 제공

㈜광주신세계가 22일 에너지의 날을 맞아 임직원들이 참여하는 에너지 절약 캠페인을 진행한다. 지난 4월에 탄소 절감 캠페인을 펼쳤던 광주신세계는 앞으로도 꾸준한 친환경 활동으로 탄소중립 실현에 적극 동참할 계획이다.

광주신세계는 탄소 감축을 목표로 한국환경산업기술원에서 시행 중인 탄소중립 포인트 에너지 제도를 임직원들에게 알리고 참여를 유도하고 있다. 탄소중립 포인트 에너지 제도는 가정에서 전기와 수도, 가스 등의 사용량을 감축하면 절감 비율에 따라 포인트를 부여한다. 이렇게 받은 포인트는 연 2회 지급되며 현금처럼 사용할 수 있다.

광주신세계는 평상시에도 에너지 절약에 적극 동참하고 있다. 임직원들은 점심시간 사무실 전체 소등하기를 비롯해 실내 적정온도(26도) 유지하기, 대기전력 차단용 멀티탭 사용하기, 승강기 대신 계단 이용하기 등을 통해 에너지 절약을 실천 중이다. 광주신세계는 캠페인을 실시해 에너지 절약의 중요성을 알리고 자발적인 참여를 독려해 나갈 방침이다.

지난 4월 직원들의 호응 속에 마무리됐던 탄소업수다 챌린지 시즌 2도 진행한다. 텀블러 및 장바구니 사용하기, 잔반 남기지 않기 등을 실천했던 지난 챌린지에 이어 이번에는 불필요한 조명기구 소등하기, 사용하지 않는 플러그 뽑아 대기전력 차단하기, 빨래 자연건조하기 등을 실천하고 인증 사진을 남긴 임직원들에게 무료 커피 음료 쿠폰을 제공한다.

지난해에는 버려진 폐현수막을 재활용해 어린이 안전우산을 만들기도 했던 광주신세계는 탄소 절감 캠페인 이외에도 광주천변 플로깅 등 친환경 활동을 꾸준히 참여하고 있다. 광주신세계는 현지법인으로서 지역사회와 상생을 목표로 친환경 프로그램을 지속할 계획이다.





이동훈 광주신세계 대표이사는 "8월 22일 에너지의 날을 앞두고 생활 속 에너지 절약을 목표로 임직원들이 참여하는 캠페인을 마련했다"며 "냉방 온도 높이기와 소등하기 등 생활 속 에너지 절약을 통해 탄소 감축을 실천하는 광주신세계가 되겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

