광진구 중곡동, 상업지역 확대·고도제한 완화…도심형 고밀개발 본격화

김경호 구청장 “재개발 가능면적 90배 늘어난 셈”

서울 광진구(구청장 김경호) 중곡동 일대가 상업지역 확대와 고도제한 완화를 기반으로 도심형 주거복합 고밀개발의 새 무대로 주목받고 있다.

김경호 광진구청장은 "저층주거지가 밀집되고 도로, 공원 등 기반여건이 상대적으로 열악한 광진구 중곡동의 도시계획 지도가 바뀌고 있다"고 밝혔다. 광진구 제공.

광진구는 지난해 발표한 ‘2040 광진 재창조 플랜’에 따라 군자역과 동일로 일대 5만5000㎡를 상업지역으로 확대했다. 또한 천호대로변에 주거기능을 강화해 주거복합 고밀개발이 가능하도록 기반을 마련했다.

특히, 중곡역 일대는 제2종일반주거지역에서 준주거지역까지 상향할 수 있는 특별계획가능구역으로 지정됐다. 이에 따라 아파트 건립이 제한되던 기존 규제가 완화되고, 높이제한도 20m에서 70m로 대폭 상향돼 중곡동 중심부의 스카이라인 변화가 예상된다.

공공개발사업도 본격화된다. 화양변전소 부지와 소아청소년 진료소 부지 복합개발이 속도감 있게 진행된다. 화양변전소 부지에는 최고 24층 높이로 공동주택, 오피스텔, 어린이 특화 도서관이 들어선다. 소아청소년 진료소 부지에는 다목적공연장, 노인여가복지시설, 공영주차장 등이 조성된다.

중곡역 인근 도심 공공주택 복합사업도 한창이다. 최고 35층 높이에 752세대의 공동주택과 편의시설이 들어서 의료산업과 업무와 주거가 한데 어우러진 지역으로 재탄생한다.





김경호 광진구청장은 “그동안 서울시와 꾸준히 협의해 광진구의 저층주거지 정비가능 대상지가 3만㎡에서 271만㎡로 늘어났는데 이는 재개발 가능면적이 90배 늘어난 것과 같다”며 “신속하고 적극적인 도시계획행정으로 도시발전 분야에서 구민이 실질적으로 체감할 수 있는 변화를 이끌어내는데 최선을 다하겠다”고 말했다.





