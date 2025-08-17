경북도, 3회 추경 예산안 1조7226억원 편성…민생소비 쿠폰·산불피해 복구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도는 지역경제 활성화와 초대형 산불 피해지역원 재건 사업 추진을 위해 2025년도 제3회 추가경정 예산안을 편성해 도의회에 제출했다고 17일 밝혔다.

1조 7226억원 규모의 이번 제3회 추가경정 예산안은 도민의 삶에 직결되는 민생경제 활성화, 산불피해 복구와 재창조에 중점을 두고 편성됐다.

경북도는 이번 추경을 통해 정부의 소비진작 정책과 연계해 지역경제 파급효과를 극대화하고, 단기 회복을 넘어 경북의 경제·안전 기반을 강화하는 미래지향적 투자의 기반으로 삼겠다는 구상이다.

경북도는 경기침체로 위축된 지역 소비를 살리고, 골목상권과 소상공인 등 지역경제 전반의 활력을 되찾기 위해 7912억원의 긴급 민생 회복 예산을 편성했다.

민생회복 소비쿠폰 사업에는 7259억원을 편성해 농축수산물, 외식, 문화·체육 등 생활밀착형 분야에서 사용할 수 있는 소비 쿠폰을 발행해 소비를 확대해 소상공인 매출 증대를 유도할 계획이다.

지역사랑상품권 사업은 시군별 발행 규모를 확대해 약 1조 3000억원을 발행, 지역 내 소비 촉진 및 자금의 역외 유출 방지하고 소상공인의 경영안정과 고용 유지에 실질적인 도움이 될 전망이다.

이를 통해 경북도는 지역 안에서 돈이 돌고, 일자리와 매출이 함께 증가하는 경제의 선순환 구조를 형성함으로써 도민 체감도가 높은 민생 회복 실현에 박차를 가할 계획이다.

또한, 초대형산불 피해지역에 대한 안정적인 피해복구와 재건사업 추진을 위한 예산 8850억원도 함께 편성되었다.

우선 산불로 훼손된 공공 및 사유 시설의 기능복구에 7217억원을 투입해 도로·상하수도·폐기물처리 등 기반 시설과 생활·안전 인프라의 신속한 정상화에 총력을 기울일 계획이다.

아울러, 재난 예방과 신속한 대응체계 구축을 위해 위험목제거, 산사태 예방, 산불대응센터 설립 등 예방·대응 역량강화 예산도 1338억원을 편성하여 재난에 강한 안전 경북을 실현할 방침이다.

나아가, 피해지역을 단순 복구에 그치지 않고, 더 안전하고 살기 좋은 마을로 재창조하기 위해 총 295억원 규모의 마을공동체 회복지원 사업도 추진한다.

경북도는 이미 지난 7월 조직 개편을 통해 산림분야 혁신사업 발굴 및 산림재난 대응체계 대전환을 위한 '산림재난혁신사업단'과 피해지역 재창조를 위한 '마을주택재창조사업단'을 신설하고, 이번 추경 예산에서는 특별도시재생사업, 산불지역 마을단위복구 재생사업 등을 편성했다.

나아가 초대형 산불을 전화위복의 계기로 삼아 산림 생태계 회복, 주민 삶의 안정, 지역 경제 재건까지 아우르는 전략적 대응체계를 구축할 계획이다.

또한, 개최일이 다가오고 있는 2025 APEC 정상회의 준비도 더욱 빈틈없이 지원한다. 특히 정상회의장, 미디어센터와 만찬장 등 주요 기반시설의 공기단축을 지원하여 조기에 완공하고, 행사 전 시범 운영을 통해 행사 준비를 철저히 할 계획이다.

이와 함께, 수송 기반 구축 및 문화동행 축제도 지원해 APEC 정상회의와 경북의 문화관광자원을 연계하여 국민 홍보에도 집중할 방침이다.

경북도는 경기침체와 세입 여건 악화 속에서 이번 추경예산 편성을 위해 불요불급한 사업과 성과가 미흡하거나 집행 실적이 저조한 사업은 과감히 감액하고, 유사·중복 사업은 통합 조정하는 등 강력한 세출 구조조정을 추진했다.

이는 재정 건전성을 지키면서 국가적 행사와 지역의 현안사업을 성공적으로 추진하기 위한 경북도의 강력한 의지를 나타내고 있다.

이철우 경북도지사는 "경북의 민생경제를 되살리고 도정현안을 추진하는데 더 분발해야 하는 상황이다. 어려운 도민의 민생에 숨통을 틔우고 산불로 상처 입은 마을과 산을 되살려내겠다. 나아가 새 정부 정책 기조를 선도하고 APEC 행사를 세계적으로 성공시켜 경북의 미래에 힘과 희망을 심겠다"고 강조했다.





경북도가 제출한 2025년도 제3회 추가경정 예산안은 도의회 상임위원회와 예결위원회의 심의를 거쳐 오는 9월 4일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

