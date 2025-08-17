한국타이어, 한국해비타트 '815런' 4년 연속 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독립유공자 후손 주거환경 개선 기여

한국타이어앤테크놀로는 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트 주관 '2025 815런' 캠페인에 4년 연속 후원 기업으로 참여했다고 17일 밝혔다.

한국타이어앤테크놀로는 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트 주관 '2025 815런' 캠페인에 4년 연속 후원 기업으로 참여했다고 17일 밝혔다.

'815런'은 광복절의 의미와 독립유공자에 대한 감사함을 되새기며 '잘될 거야, 대한민국!'이라는 긍정의 메시지를 전하는 기부 마라톤 캠페인으로, 가수 션(SEAN)과 진행된다.

한국앤컴퍼니그룹은 기업의 사회적 역할을 강조하는 조현범 회장의 경영 철학에 따라 CSR 활동을 포함해 사회적 가치를 실현할 수 있는 다양한 활동을 전개하고 있다. 이번 후원 역시 나라 사랑 정신을 되새기는 데에 기여하기 위한 동참이다.

참가비와 기업 후원금 전액은 한국해비타트를 통해 독립유공자 후손 주거환경 개선 사업에 활용될 예정이다.

올해에는 광복 80주년을 맞아 역대 최다인 총 1만9450명이 캠페인에 참가했다. '오프라인 런'에 참가한 4000명의 참가자들은 지난 8월 15일 상암 월드컵공원에서 8.15km 코스를 함께 달렸으며, 1만5450명은 각자 원하는 시간과 장소에서 3.1km, 4.5km, 8.15km 코스 중 하나를 선택해 달리고, SNS 등을 통해 완주를 인증하는 방식의 '버추얼 런'에 참여해 행사의 의미를 더했다.





한국타이어는 2022년부터 매년 '815런' 캠페인 후원에 동참, 한국해비타트는 지금까지 '815런' 캠페인을 통해 독립유공자 후손 19가정에 새로운 보금자리를 헌정했다. 현재 20호, 21호, 22호 주택을 건축 중이다.





