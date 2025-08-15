80년 전 만세 함성, 기억과 감사로 … 경남도 제80주년 광복절 경축식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

80년의 세월을 넘은 만세 함성이 경남도 제80주년 광복절 경축식에서 '기억과 감사'를 담은 응답으로 울려 퍼졌다.

경남도는 광복절인 15일 창원컨벤션센터에서 독립유공자 유가족, 보훈단체장, 도민 등 500여명과 함께, 나라가 빛을 되찾은 그 날을 기념했다.

광복 80주년 경축식이 경남 창원컨벤션센터에서 '한 줄기 빛 여든 해의 응답'이란 주제로 열렸다. 이세령 기자

AD

풍물패 '청음'의 대북 공연으로 시작된 광복절 경축식은 '한 줄기 빛 여든 해의 응답'이란 주제로 진행됐다.

모인 이들은 독립유공자 후손과 함께 애국가를 부르며 피와 희생으로 지켜낸 자유와 독립의 가치를 되새겼다.

인공지능(AI) 복원 기술을 통해 선명하게 되살린 독립운동가들의 얼굴을 대형 화면으로 바라보며 일제강점기 나라를 위해 청춘을 바친 이들의 숨결을 느꼈다.

박완수 경남도지사(가운데)가 광복 80주년 경축식에서 만세를 부르고 있다. 경남도 제공

경남도립예술단은 연극과 영상을 결합한 공연으로 광복 이후의 희망찬 미래를 그려냈고 리틀싱어즈는 태극기를 주제로 한 공연으로 광복의 의미를 예술로 승화시켰다.

행사장 로비에는 어린이, 대학생, 직장인 등 도민들이 작성한 감사 편지와 경남 출신 독립운동가 명단, 당시 사용된 태극기, 후손들의 메시지 등이 전시됐다.

경남도 광복 80주년 경축식에서 독립유공자 故 이용택 선생 후손 이영준 씨(가운데), 독립유공자 故 이장우 선생 후손 이영찬 씨가 건국훈장을 대신 받았다. 경남도 제공

행사에서는 1932년 신사회 재건운동을 위한 화신상점 내 점원회를 조직하다 투옥되는 고초를 겪은 故 이용택 선생과 1940년 일본 도쿄에서 독립운동 단체 결성을 준비하던 중 일제에 의해 붙잡혀 옥고를 치른 故 이장우 선생에게 건국훈장이 각각 추서됐다.

훈장은 선생의 각 후손인 이영준, 이영찬 씨에게 전달됐다.

독립운동 선양과 유공자 예우 공로를 인정받은 광복회 이태범·백태기 씨, 밀양의열기념관 이준설 학예연구사에게는 도지사 표창이 수여됐다.

경축식은 광복절 노래 제창과 청년들의 만세삼창으로 마무리됐다.

박완수 경남도지사가 광복 80주년 경축식에서 기념사를 전하고 있다. 경남도 제공

박완수 도지사는 기념사를 통해 "순국선열 한 분 한 분의 숭고한 희생정신에 깊은 경의를 표하며 그분들이 지켜낸 자유와 평화에 감사를 드린다"라고 말했다.

그러면서 "순국선열과 애국지사의 고귀한 희생을 기억하고 그분들의 후손이 자긍심을 느낄 수 있도록 제대로 예우하는 게 오늘을 살아가는 우리의 책임"이라고 강조했다.

이어 "우리 도정은 도민 삶을 실질적으로 개선하는 경남형 복지체계와 함께, 유공자와 후손이 자긍심을 느낄 수 있도록 더욱 촘촘한 보훈 정책을 추진하겠다"고 했다.





AD

또한 "이번 경축식에는 해군사관학교를 비롯해 도내 전군이 참여해 행사의 품격과 의미를 더했다"며, "경남은 식민 지배 저항정신과 산업화·민주화의 저력을 이어온 중심지로서, 과거와 현재를 잇는 가교가 되겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>