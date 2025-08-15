의정부시 강현석 부시장, 집중호우 피해 현장 긴급 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시 강현석 부시장은 15일 행정안전국장과 관련 부서 직원들과 함께 최근 집중호우로 인한 피해 현장을 찾아 주민들의 불편사항을 청취하고 관계 부서에 신속한 조치를 지시했다.

강현석의정부시 부시장(왼쪽)이 15일 집중호우 피해 현장에서 상황을 청취하고 있다. 의정부시 제공

이날 강 부시장은 호원1동 주민센터를 찾아 휴일에도 비상근무에 나선 직원들을 격려하고, 통장 등 주택 침수 피해를 입은 시민들과 만나 어려움을 경청하고 현장에서 즉시 양수기 지원이 필요하다는 요청을 접수해 지원 조치했다.

또한, 호원2동 회룡역 하부에 위치한 침수된 상가를 방문해 피해 상황을 청취하고, 신곡1동 배수펌프장을 점검하여 추가 침수 예방 대책을 확인했다. 마지막으로 산곡동 토사 유출 현장을 찾아 안전 조치와 복구 상황을 점검했다.

의정부시에 따르면 지난 13일부터 14일까지 이어진 집중호우로 관내에는 총 212㎜의 강우량이 기록됐다. 이로 인해 주택 및 상가 침수, 하수도 역류, 도로 침수 등의 피해가 발생했으며, 시는 긴급 복구 작업과 함께 추가 피해 예방을 위한 점검과 조치를 진행하고 있다.





강현석 부시장은 "휴일과 관계없이 시민 안전이 최우선"이라며"현장의 목소리를 신속하게 반영해 피해 복구와 재발 방지에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

