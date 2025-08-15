최민호 "광복 80주년, 화합으로 민족 정체성 찾아 기려야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 광복절 경축식서 기념사

제 80주년 광복절 경축식에서 최민호 세종시장이 발언하고 있다. /사진= 운영지원과 제공

AD

"대한민국의 연대 의식을 확고히 하여 분열된 사회를 극복하고, 서로 단결하고 화합하는 것으로 자랑스러운 새역사를 써 내려갑시다"

최민호 세종시장이 열린 광복 80주년 경축식에서 이같이 말했다.

세종시에 따르면 세종예술의 전당에서 제80주년 광복절 경축식을 개최하고 자유와 독립을 되찾은 지 80주년이 되는 뜻깊은 해를 기념하며 선열들의 숭고한 정신을 되새겼다고 15일 밝혔다.

기존에 세종시청 여민실에서 진행했던 경축식을 세종예술의 전당에서 열어 독립유공자 유족을 비롯한 보훈 단체장, 군인, 학생, 시민 등 1200여 명에 달하는 인원이 참석해 광복 80주년의 의미를 더했다.

최 시장은 경축사에서 "민족의 번영을 위해 온 삶을 바치신 선열들의 뜻을 부응하기 위해선 계층, 세대, 이념, 정치 진영 간 분열된 사회를 극복하고 화합해야 한다"고 말했다. 분열된 사회를 극복하고 모두 하나 되어 단결과 화합을 이루는 일은 선열들의 뜻에 부응하는 유일한 방법이자 우리나라의 정체성과 역사적 뿌리를 온전히 찾고 기리는 일이라는 것이다.

그는 "일제 치하에서 조국의 자주독립과 민족의 번영을 위해 온 삶을 바치신 선열들의 뜻에 부응하려면 우리 후손들은 자랑스러운 새역사를 다시 써 내려가야 한다"고 말했다. 그러면서 독립지사와 국가 유공자의 발굴·예우 역시 정부뿐만 아니라 민간에서도 지속돼야 하며 중앙과 지방이 함께해야 할 과제라고 강조했다.





AD

최민호 시장은 "저는 오늘 80주년 광복절을 맞아 선열들의 숭고한 정신을 되새기며 미래전략 수도 세종의 미래를 더욱 굳건히 열어갈 것을 다짐한다"며 "시민 여러분과 함께 우리에게 부여된 이 역사적 사명을 반드시 이뤄낼 것"이라고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>