전남산림연구원, 전국 무궁화 품평회서 대상

개인부문 함평 박민숙·해남 김종관 씨 산림청장상 수상

전라남도산림연구원은 국립세종수목원에서 열린 광복 제80주년 기념 '2025년도 나라꽃 무궁화 대축제 무궁화 우수분화 품평회'에서 대통령상인 대상을 받았다.

전라남도산림연구원은 17일까지 산림청 주관으로 국립세종수목원에서 열린 광복 제80주년 기념 '2025년도 나라꽃 무궁화 대축제 무궁화 우수분화 품평회'에서 대통령상인 대상을 차지했다고 밝혔다.

전남도를 대표해 전남도산림연구원에서 무궁화 전국 축제에 70점의 분화를 출품, 전국의 시·도가 참여한 단체부문에서 영예의 대상을 수상했다.

또한 개인 부문에서 함평의 박민숙 씨와 해남의 김종관 씨가 산림청장상을 수상하는 쾌거를 거뒀다.

전남도는 이번 대상 수상으로 2020년 은상, 2021년 은상, 2022년 대상에 이어 3년 만에 다시 대상을 수상하는 금자탑을 쌓았다. 전국 최고의 무궁화분화 육성과 품종관리 실력을 다시 한번 전문가들과 국민 평가단으로부터 인정받은 셈이다.

품평회에선 전남도산림연구원이 추진한 시기별 무궁화 재배관리 방법 체계화와 시군 역량 강화를 위한 '찾아가는 무궁화 재배·관리 컨설팅', 전남도 무궁화 우수분화 품평회 등이 크게 한몫했다는 평가를 받았다.





오득실 전남도산림연구원장은 "광복 80주년을 맞아 영예의 대상인 대통령상을 다시 찾아와 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 관심과 연구를 통해 지역 특성에 맞는 새 무궁화 품종도 적극 육성하고 보급하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

