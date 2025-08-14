[내일날씨]15일 오후까지 중부 비…낮 최고 35도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복절이자 15일까지 중부 지방을 중심으로 비가 내리겠다.

경기 남부와 충청권은 5∼40㎜, 서울·인천·경기 북부와 서해5도, 강원 중·남부 내륙·산지는 5∼20㎜의 비가 예보됐다.

중부 지방은 가끔 구름이 많고 남부 지방과 제주도는 대체로 맑겠다. 경북권과 경남권 중·동부는 오후에 5∼40㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 30∼35도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠다.

충청권과 남부 지방, 제주도에 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎(일부 남부 지방 35도 안팎)으로 오르면서 매우 무덥겠다. 그 밖의 중부지방도 폭염특보가 확대되거나 강화될 수 있겠다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 등 모든 바다에서 0.5∼1.5ｍ로 예측된다. 남해안과 제주도 해안은 너울로 인한 높은 물결이 갯바위와 방파제, 해안도로를 넘는 곳이 있겠다.





