언론인 출신 아버지에 딸은 해경 홍보계장 '부전여전' 이네

김세화 경감, 父 해남신문 초대 발행인
부친 영향 받아 어릴적부터 글쓰기 관심
작가 꿈 꿨지만 해경의 길 걸으며 잠시 휴식
목포·서해해경 홍보실서 글로 해경 소식 전달
언론인 출신 부친의 능력을 이어받아 해경 언론 홍보 부서에서 수년간 맹 활약 중인 베테랑 경찰관이 있어 화제다.
서해지방해양경찰청 소속 김세화 경감이 그 주인공. 김 경감은 지난 2021년부터 약 3년간 목포해양경찰서 홍보계장을 역임한 뒤 올해 2월엔 서해해경청 홍보계장으로 근무하고 있는 입사 22년 차 경찰관이다.
김 경감의 부친인 김창섭(89) 씨는 지역 원로 언론인으로 올해 창간 35주년을 맞은 해남신문 초대 발행인을 역임했다. 그는 35년 전 고향인 해남에 지역 대표 신문사가 없는 사실을 안타깝게 생각, 군민의 목소리를 올곧게 전달하겠단 일념으로 군민이 주주가 되는 해남 신문사를 창간했다.
김 경감은 이러한 아버지의 영향을 받아서인지 어릴 적 장래 희망으로 항상 글을 쓰는 '작가'를 꿈꿨다고 한다.
비록 해양대학교에서 항해학을 전공하고 상선 항해사를 거쳐 해양경찰관의 길을 걷게 됐지만, 김 경감의 펜은 멈추지 않았다.
김 경감은 경비함정, 파출소 등 해·육상 현장에서 애쓰는 해양경찰의 다양한 활약상을 글(보도자료 작성)로써 국민에게 전달하는 홍보 최 일선 부서에서 근무하며, 다양한 언론을 통해 해양경찰 이미지 제고에 앞장서고 있다.
특히, 여성 특유의 섬세함을 무기로 해양경찰 홍보 및 국민의 알권리 충족에 매진함으로써 내부에서 홍보업무 베테랑으로 평가받고 있다.
김 경감은 "아버지가 신문을 통해 지역과 군민의 목소리를 전달했듯이, 해양경찰의 국민을 향한 사명감을 오롯이 대변하는 마음으로 홍보업무를 하고 있다"며 "앞으로도 맡은 임무에 최선을 다하는 경찰이 되겠다"고 밝혔다.
