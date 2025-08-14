HMM, 2조원 규모 자사주 소각…"주주환원 실시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최대 해운사인 HMM이 기업가치 제고를 위해 2조원 규모 자사주를 사들여 전량 소각하기로 했다. HMM은 올해 주주환원 재원으로 2조5000억원을 책정했다.

14일 금융감독원 전자공시에 따르면 HMM은 공개매수 방식으로 보통주 8180만1526주를 2조1432억원에 매입하고 전량 소각한다. 공개매수·소각 대상은 전체 발행주식수의 약 8%다.

HMM은 보통주 1주당 2만6200원에 공개매수를 진행할 예정이다. 공개매수 응모 주식수가 취득 예정 주식수를 밑돌면 전량 매수하기로 했다. 취득 예정 수량을 넘어설 경우 취득 예정 수량만큼 안분비례 매수할 예정이다.

공개매수 청약 기간은 오는 18일부터 다음 달 12일까지다. 공개매수 중개는 KB증권이 맡았다. 주식을 모두 사들인 뒤 다음 달 24일 소각할 예정이다.

대주주인 산업은행(36.02%)과 해양진흥공사(35.67%)이 공개매수에 응할지는 정해지지 않았다.

HMM은 올해 2분기 매출액 2조6227억원, 영업이익은 2332억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 1.5% 증가했고, 영업이익은 63.8% 감소했다.





앞서 HMM은 지난 1월 발표한 주주환원 계획에서 연내 2조5000원 이상의 주주환원을 실시하기로 했다. 주주환원은 배당과 함께 자사주 매입 및 소각을 포함한다. 중장기적으로는 2030년까지 배당성향 30%와 시가배당률 5% 중 적은 금액 이상으로 주주환원을 확대한다.





