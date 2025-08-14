한울본부, 지역 복지시설에 기후약자 위한 여름철 건강식 지원

복지시설 12곳에 삼계탕 400인분·제철과일 139박스 전달
한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 14일 울진군 내 12개 복지시설에 삼계탕 400인분과 여름 제철과일 139박스를 전달했다.
이번 나눔은 '한수원 기후약자 긴급지원사업'의 일환으로, 지난 7월에 시행한 냉방비 지원에 이어 무더위에 취약한 주민들의 건강을 지키기 위해 마련됐다. 지원 물품은 울진바지게시장 등 전통시장에서 구매해 지역 상권에도 활력을 더했다.
전달식에 참석한 울진군중증장애인자립지원센터 안순옥 센터장은 "매년 잊지 않고 따뜻한 마음을 전해주셔서 무더운 날씨에도 건강을 챙길 수 있는 큰 힘이 됐다"라고 말했다.
한울원전본부 강태윤 대외협력처장은 "폭염으로 어려움을 겪는 이웃들에게 작게나마 도움이 될 수 있어 기쁘며, 앞으로도 좋은 나눔이 무엇인지에 대해 세심하게 고민하고 실천해 나가겠다"라고 화답했다.
