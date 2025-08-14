신한대-이루다학교, 경계선지능인·장애인 청년 지원 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경계선 지능인 청년 일 역량 강화 지원사업 공동 추진 성과 기반

지속가능발전목표…교육·직업훈련·문화·사회참여 지원 확대 협력

신한대학교(총장 강성종)는 이루다학교(교장 기주현)와 지난 12일 신한대학교 의정부캠퍼스에서 경계선지능인과 장애인 청년의 직업 역량 강화 및 자립 지원을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

신한대학교와 이루다학교가 지난 12일 신한대학교 의정부캠퍼스에서 경계선지능인과 장애인 청년의 직업 역량 강화 및 자립 지원을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 신한대학교 제공

이번 협약은 양 기관이 2025년 '경계선 지능인 청년 일 역량 강화 지원사업'을 공동으로 추진하며 거둔 성과를 바탕으로, 향후 지속가능발전목표(SDGs) 이념에 기반한 교육·직업훈련·문화·예술·사회참여 지원을 확대하기 위해 마련됐다.

협약식에는 신한대학교 김종규 산학협력단장, 이현 교무처장, 권오근 ESG혁신단장, 김민화 유아교육과 교수와 이루다학교 기주현 교장, 설주영 책임교사가 참석해 상호 신뢰를 바탕으로 한 지속적 협력 의지를 다졌다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲경계선지능인·장애인 대상 교육 및 직업 역량 강화 프로그램 공동 개발 ▲무장애·평등 환경 조성을 위한 캠퍼스 및 학습공간 개선 ▲취업 연계 및 사회참여 기회 확대 ▲연구·교육·봉사 활동의 지속적 교류 등 다각적인 협력을 추진할 계획이다.

김민화 신한대학교 유아교육학과 교수는 "이루다학교와의 협력을 통해 학생들이 자신의 강점을 살려 사회에 기여할 수 있는 기회를 확대하고, 교육과 복지의 경계를 허무는 실질적 변화를 만들어가겠다"고 말했다.





김종규 신한대학교 산학협력단장은 "이번 협약을 통해 경계선지능인과 장애인의 잠재력을 실현할 수 있는 다양한 교육·자립 모델을 발굴하고, 지역사회와 함께 성장하도록 노력할 것"이라고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

