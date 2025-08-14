간협, 광복절 맞아 '간호사가 지킨 대한민국' 캠페인 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'간호로 지킨 나라, 우리가 지킬 이름' 캠페인

대한간호협회(간협)가 광복 80주년을 맞아 '간호사가 지킨 생명, 헌신으로 지킨 대한민국'을 슬로건으로 대규모 캠페인과 라디오 공동 제작 시리즈를 전개한다고 14일 밝혔다. 이번 사업은 독립운동에 헌신한 간호사들의 공적을 기리고, 아직 서훈받지 못한 독립운동가 간호사의 명예 회복을 목표로 한다.

대한간호협회 캠페인 포스터. 대한간호협회

간협은 일제강점기 항일운동에 참여한 간호사 74명을 발굴했으며, 현재 58명이 정부 서훈을 받은 상태다. 나머지 16명은 여전히 미서훈 상태인 것으로 알려졌다. 협회는 이번 캠페인을 통해 국민 참여를 바탕으로 이들의 서훈을 촉구할 계획이다.

캠페인은 QR코드를 스캔해 캠페인 이미지나 자료를 준비한 뒤, 서훈 촉구와 추모 메시지를 작성하고 필수 해시태그를 포함해 사회관계망서비스(SNS)에 게시하면 참여가 가능하다. 릴레이 형식으로 지인이나 팔로워를 지목해 참여를 확산시킬 수 있다.

아울러 간협은 YTN라디오와 함께 '대한민국을 간호하다' 시즌 2를 오는 9월부터 2026년 8월까지 1년간 공동 제작한다. 해당 프로그램은 15인의 독립운동가 간호사 이야기를 120초 분량의 스토리텔링으로 담아 하루 3회 송출한다.





신경림 간협 회장은 "생명을 살리고 독립을 지키기 위해 헌신한 간호사들의 용기와 희생을 후대에 전하고, 광복 80주년의 뜻을 국민과 함께 나누겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

