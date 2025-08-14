11번가, 2분기 영업손실 102억원…전년比 적자폭 축소

2분기 영업손실 102억원…전년比 44.2% 개선

매출액 18.1% 감소…"하반기 경영효율화 노력 지속"

11번가가 주력사업인 오픈마켓 부문에서 17개월 연속 영업이익 흑자를 기록하며 2분기 영업손실을 절반 가까이 개선했다.

14일 SK스퀘어의 반기보고서에 따르면 11번가의 올해 2분기 영업손실은 102억원으로 전년 동기(183억원) 대비 44.2% 줄었다. 같은 기간 매출액은 1103억원으로 전년 대비 18.1% 감소했다. 당기순손실은 113억원으로 전년 동기 대비 40.3% 줄었다.

고객 방문율이 높고 수익성이 높은 핵심 카테고리에 집중해 수익성이 개선되고 있다. 11번가는 지난 5월 '신선밥상'(신선식품 전문 버티컬), '슈팅배송'(생필품 빠른배송 서비스), SSG닷컴 '이마트몰' 상품을 한 곳에서 쇼핑할 수 있는 통합 장보기 전문관 '마트플러스'를 론칭했다. 지난달까지 3개월간 마트플러스의 누적 구매고객 수는 150만명(중복 포함)을 넘겼다.

무료 멤버십 '11번가플러스'를 통한 단골 고객도 확보도 주효했다. 11번가플러스는 최대 5명까지 결합해 구매 목표를 달성할 경우 쇼핑 포인트를 주고 '마트' 등과 연계한 쇼핑 혜택을 제공한다. 회사 측은 해당 멤버십이 꾸준한 고객 방문과 구매를 이끌어내고 핵심 카테고리와의 시너지를 만들어내고 있다고 설명했다.

올해 새롭게 추진한 대규모 프로모션 등은 고객 확대와 구매 활성화에 기여했다. 5월 진행한 상반기 첫 '그랜드십일절'에는 총 2200만명(모바일 앱 기준·중복 포함)의 고객이 방문했다. 또 매달 초 정기 프로모션 'E쿠폰 메가 데이'를 실시하면서 2분기 e쿠폰·상품권 카테고리 거래액은 전년 대비 약 20% 늘었다. 매일 오전 10시부터 단 10분간 초특가 딜을 선보이는 '10분러시'는 론칭 약 10개월 만에 거래액 120억원을 돌파했다.

이에 따라 11번가 이용 고객은 증가했다. 모바일인덱스에 따르면 2분기 11번가의 평균 월간활성이용자수(MAU)는 903만명으로 전년 대비 111만명 증가했다. 업계 2위 수준이다.

11번가는 하반기 경영효율화 노력을 지속한다는 방침이다. 오는 9월 '디지털십일절', 11월 '그랜드십일절' 등 대규모 프로모션을 이어가고, 장바구니 물가 부담을 낮추는 초특가 딜 상품도 마련할 계획이다.





박현수 11번가 사장은 "수익성을 우선으로 내실 경영에 매진한 결과 불황에도 꾸준한 실적 개선세를 이어갈 수 있었다"며 "하반기에도 전사적인 경영 효율화를 통해 수익성을 지속적으로 끌어올리는 한편, 핵심 역량에는 과감히 투자해 실적 기반을 더욱 견고히 다져 나가겠다"고 말했다.





