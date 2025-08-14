벨로크, 2분기 매출 전년 동기 대비 85.1% 증가…영업이익 흑자전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합 정보보안 전문기업 벨로크는 14일 공시를 통해 올해 2분기 실적을 발표했다.

벨로크의 2분기 매출액은 96억원, 영업이익은 4억원으로 전년 동기 대비 매출은 85.1% 증가했고, 영업이익은 흑자전환에 성공했다. 신규 프로젝트 매출 확대와 효율적인 비용 구조 개선이 실적 개선의 주된 요인이라고 벨로크 측은 밝혔다.

이로써 올 상반기 누적 매출액은 131억원으로 전년 동기 대비 57% 증가하며 사상 최대를 기록했다. 상반기 영업손실은 5억원으로 소폭 적자다. 당기순이익은 5억원으로, 투자 금융상품 평가손실 감소와 투자자산 수익성 회복에 힘입어 전년 동기 대비 큰 폭의 개선을 이뤘다.

이번 실적 개선의 핵심 요인은 보안솔루션 부문의 2분기 매출이 전년 동기 대비 약 3배 이상 증가한 것이다. 벨로크 관계자는 "견조한 매출 성장세를 이어가고 있으며 이러한 추세라면 연말에는 확실한 흑자 전환이 가능할 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "보안솔루션뿐만 아니라 보안서비스 등 전 사업 부문은 고객사의 사업 일정과 조달 계획상 하반기에 매출이 집중되는 구조를 가지고 있어 하반기에는 상반기보다 더 큰 폭의 매출 확대와 수익성 개선이 기대된다"고 덧붙였다.





한편 벨로크는 이달 26~27일 코엑스에서 개최되는 'ISEC(국제 시큐리티 콘퍼런스) 2025'에서 안티드론 솔루션을 전시해 시장에 첫 선을 보일 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

