제주항공, 2Q 매출 4490억원…전년比 26%↓

제주항공이 올해 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 약 26% 감소한 4490억원을 기록했다고 14일 공시했다. 영업손실은 전년 동기 대비 366억원 늘어난 419억원으로 집계됐다.
올해 2분기 원·달러 평균 환율이 증가하면서 항공기 임차료·정비비 등 달러로 결제하는 비용이 늘었고 운항편수 축소에 따른 매출 감소와 여행수요 증가세가 둔화한 점을 실적 부진 요인으로 꼽았다.
제주항공은 올해 들어 B737-8 항공기 4대를 구매 도입한 데 이어 연말까지 구매기 2대를 추가 도입해 여객기 평균 기령을 낮출 계획이다. 향후 계약기간이 만료된 리스 항공기는 반납하고 신규 항공기를 구매 도입하는 항공기 운용 방식으로 지속 가능한 이익구조를 갖추면서 연간 14%가량 운용비용 절감을 기대하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
제주항공 관계자는 "올해 하반기는 기단 현대화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 운용방식 변화를 통한 지속 가능한 이익구조를 갖춰 실적 개선에 나설 방침"이라고 했다.
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>