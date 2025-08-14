제주항공, 2Q 매출 4490억원…전년比 26%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주항공이 올해 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 약 26% 감소한 4490억원을 기록했다고 14일 공시했다. 영업손실은 전년 동기 대비 366억원 늘어난 419억원으로 집계됐다.

AD

올해 2분기 원·달러 평균 환율이 증가하면서 항공기 임차료·정비비 등 달러로 결제하는 비용이 늘었고 운항편수 축소에 따른 매출 감소와 여행수요 증가세가 둔화한 점을 실적 부진 요인으로 꼽았다.

제주항공은 올해 들어 B737-8 항공기 4대를 구매 도입한 데 이어 연말까지 구매기 2대를 추가 도입해 여객기 평균 기령을 낮출 계획이다. 향후 계약기간이 만료된 리스 항공기는 반납하고 신규 항공기를 구매 도입하는 항공기 운용 방식으로 지속 가능한 이익구조를 갖추면서 연간 14%가량 운용비용 절감을 기대하고 있다.





AD

제주항공 관계자는 "올해 하반기는 기단 현대화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 운용방식 변화를 통한 지속 가능한 이익구조를 갖춰 실적 개선에 나설 방침"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>