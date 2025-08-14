폐현수막, 휴대용 방석으로 재탄생… 건보공단·벡스코 ESG 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 전국체전·장애인체전에 2천개 기부…탄소중립·자원순환 동시 달성

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부(본부장 조준희)가 14일 벡스코(대표 손수득)와 손잡고 폐현수막 자원순환 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 전시·박람회 현장에서 버려지는 현수막을 수거해 재가공, 휴대용 접이식 방석으로 업사이클링하는 사업이다.

양측은 이를 지역사회에 기부해 탄소중립 실천과 ESG경영 확산에 나선다.

제작된 방석 2000개는 오는 10월 부산에서 열리는 제106회 전국체육대회와 제45회 전국장애인체육대회 자원봉사자들에게 전달된다. 현장 편의를 높이는 동시에, 폐기물 절감과 재활용 가치를 동시에 실현한다.





조준희 본부장은 "버려지는 현수막이 새로운 자원으로 되살아나는 것은 지속가능한 사회로 가는 출발점"이라며 "지역 밀착형 ESG경영 실천에 앞장서겠다"고 말했다.

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

