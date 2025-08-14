부산교육청, 9월 1일 자 302명 정기인사 단행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육국장 권혁제·6개 교육지원청장 등 주요 보직 대거 교체

부산시교육청(교육감 김석준)은 유·초·중등학교 관리자와 교육전문직원 등 총 302명에 대한 9월 1일 자 정기인사를 14일 발표했다.

이번 인사에서 유·초등 관리자 126명, 중등 관리자 99명이 새롭게 배치됐다. 유·초등 교(원)장은 승진·전직·중임·공모 완료 38명과 전보 18명 등 56명, 교(원)감은 승진·전직 29명과 전보 41명 등 70명이 임명됐다.

중등 교장은 승진·공모·전직·중임 39명과 전보 18명 등 57명, 교감은 승진·전직 35명과 전보 7명 등 42명이 각각 자리를 옮겼다. 이와 함께 유·초등 교육전문직원 32명, 중등 교육전문직원 45명도 승진·전직·전보로 발령됐다.

주요 보직 인사도 이뤄졌다. 교육국장에 권혁제 부산일과학고 교장이 임명됐으며, 서부교육지원청장에 이말숙 부산여고 교장, 남부교육지원청장에 변상돈 성남초 교장, 북부교육지원청장에 최경이 명진중 교장, 동래교육지원청장에 류광해 남부교육지원청 교육지원국장, 해운대교육지원청장에 김순량 민락초 교장이 각각 발령됐다.

또 교육연구정보원장에 유영옥 교육연수원 중등연수부장, 교육연수원장에 허남조 초등교육과장, 학생예술문화회관장에 박은혜 남일중 교장, 어린이창의교육관장에 윤은경 교육연수원 초등연수부장, 학력개발원장에 온윤주 동양중 교장이 임명됐다.





김석준 교육감은 "현장 중심 지원과 신뢰 회복을 목표로, 공정하고 투명한 인사체계에 따라 교육 본질에 충실한 인재를 적재적소에 배치했다"고 전했다.

부산시교육청.

